La idea que propone Tomás Guasch para combatir los problemas con los ultras: "No hay otra solución"

Esta semana comenzó con la resaca del pasado domingo en el derbi del Metropolitano entre el Atlético de Madrid y el Real Madrid y el lanzamiento de objetos sobre la portería de Thibaut Courtois, justo después del gol de Eder Militao, que obligó a detener el choque durante unos minutos.

INCIDENTES EN EL DERBI

El lanzamiento de objetos del pasado domingo ya han tenido las primeras consecuencias. El Atlético de Madrid mostró su rechazo por los incidentes nada más concluir el encuentro y al día siguiente identificó a uno de los responsables de los mismos, al que expulsó de forma permanente del estadio Cívitas Metropolitano, medida que adoptará con el resto de implicados cuando sean localizados.

CORDONPRESS Miembros del Frente Atlético, con pasamontañas tras el lanzamiento de objetos a Courtois en el Estadio Metropolitano

Además, el Comité de Disciplina de la Federación Española de Fútbol (RFEF) sancionó al Atlético de Madrid con el cierre parcial de su estadio durante tres partidos. Según informó la RFEF, el cierre afectará a parte de la grada baja fondo sur, sectores 127 a 133, desde la que se hicieron los lanzamientos a la zona donde estaba el portero madridista, el belga Thibaut Courtois. El Comité también multa al club con 45.000 euros por "infracciones muy graves".

Desde el Gobierno tanto la ministra de Educación, Formación Profesional y Deportes, Pilar Alegría, como el presidente del Consejo Superior de Deportes (CSD), José Manuel Rodríguez Uribes, apuntaron a la adopción de sanciones severas para los responsables de los hechos una vez recopilada toda la información.

ANDERLECHT

Para acabar la semana, este jueves en el encuentro de la Europa League entre la Real Sociedad y el Anderlecht se volvieron a vivir episodios tristes relacionados con el mundo del fútbol.

Cinco aficionados radicales fueron arrestados en el propio campo del Reale Arena, cuando la Ertzaintza intervino en la grada visitante, desde la que varios ultras habían arrojado objetos al anillo inferior, donde está situada la grada familiar de la Real Sociedad.

ZUMAPRESS.com / Cordon Press Aficionados del Anderlecht, en el Reale Arena (Cordon Press)

Uno de los arrestados había sido puesto en libertad por la Ertzaintza sin pasar por el juzgado, mientras que el segundo fue presentado ante la autoridad judicial, que decretó su puesta en libertad.

Los otros tres permanecen en la comisaría de la Ertzaintza en San Sebastián.

"Tengo una niña de 9 años y no la he llevado al campo", confesó un aficionado de la Real Sociedad en El Partidazo de COPE. "Caían trozos de asiento. Si te da, te puede matar. He visto a padres subir a sus hijos llorando y temblando de miedo".

TIEMPO DE ANÁLISIS

Tomás Guasch lamentó todo lo ocurrido en esta semana en una nueva entrega de #TiempodeAnálisis y pidió "dar un paso al frente" ante "ultras, vándalos y demás".

"Se trata de darles la vuelta de tuerca que es conveniente. No es suficiente con la sanción a los clubes", añadió Guasch en relación a este asunto.

EFE Aficionados del Anderlecht llegan este jueves al estadio Reale Arena de San Sebastián, horas antes del partido de la Liga Europa de fútbol entre la Real Sociedad y el equipo belga

Guasch además alabó la actuación del colegiado Busquets Ferrer en el derbi del Metropolitano cuando detuvo el choque y la comparó con el árbitro rumano del Real Sociedad-Anderlecht Marian Barbu.

"Hay que meter mano en el club que lo consiente", indicó Guasch y pone como solución una posible expulsión del equipo después de que se produzca incidentes en dos ocasiones, y por supuesto, tras la primera vez, él daría por perdido al equipo: "Mano dura de verdad, o no hay solución".

ZUMAPRESS.com / Cordon Press Incidentes en el Metropolitano en el derbi ante el Real Madrid

CANALES DE WHATSAPP

