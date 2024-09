La crítica de Manolo Lama a Vinicius por su actitud en los partidos: "Lo tiene que corregir"

El Real Madrid ganó 3-2 al Alavés gracias a los goles de Lucas Vázquez, Mbappé y Rodrygo, pero fue un encuentro que acabó sufriendo tras los tantos de Protesoni y Kike García en los últimos minutos. Con esta victoria, los blancos se colocan a un punto del Barcelona, a la espera del partidos de los azulgranas ante el Getafe.

El Real Madrid no pudo empezar el partido de la mejor manera. Un gran pase largo de Valverde lo controlaba Vinicius, que se marchaba hasta línea de fondo y su pase atrás lo remataba Lucas Vázquez para adelantar a los blancos en el primer minuto de juego. El Madrid rompía así la mala racha de goles que llevaba en las primeras partes de las seis jornadas anteriores, en las que solo habían metido un gol; mientras que tras los descansos lleva marcados once.

El tema de marcar goles en la primera parte lo solucionó Lucas Vázquez, pero el problema de los las quejas de los futbolistas del Real Madrid, no. En la primera media hora, primero fue Valverde el que vio la tarjeta tras quejarse por una entrada en el centro del campo. Después, fue Vinicius el que protestó al árbitro por una entrada que no pitó y también vio la amarilla. Mateu Lahoz ya dijo el pasado fin de semana que el Comité Técnico de Árbitros estaba muy contento por cómo los árbitros estaban gestionando las tarjetas por protestar, algo en lo que se había incidido mucho en este comienzo de temporada.

EFE El Real Madrid celebra el gol de Lucas Vázquez (EFE)

segunda parte emocionante

En el minuto 40, el Real Madrid parecía que se había tranquilizado pero Mbappé cogió el balón al borde del área, le dio un pase con la espuela a Bellingham, que le metió un gran pase al francés para que recortara en el punto de penalti y marcara el 2-0.

Nada más volver del descanso, el Real Madrid sentenció el partido con el tercer gol, obra de Rodrygo. El brasileño marcó con un buen disparo raso cruzado pegado al palo, que pasó por debajo de las piernas de Sivera. A partir de este gol, los blancos ya tuvieron un partido muy plácido y Ancelotti aprovechó para hacer cambios. En el minuto 70, Modric y Endrick entraron por Rodrygo y Valverde. El Bernabéu despidió con una gran ovación al futbolista uruguayo, que llevaba jugados todos los minutos hasta ahora.

EFE MADRID, 24/09/2024.- El colegiado Alejandro Muñiz Ruiz (d) muestra tarjeta amarilla al delantero del Real Madrid Vinícius Jr (i) durante el encuentro de la séptima jornada de LaLiga que Real Madrid y Deportivo Alavés disputan hoy martes en el estadio Santiago Bernabéu. EFE/Juanjo Martín

Endrick tardó poco en aparecer porque tres minutos después de pisar el césped, cogió un balón casi el córner, se dio la vuelta y acabó disparando a puerta. El tiro tocó en un defensa y golpeó en el palo de Sivera. El brasileño pudo ser expulsado por una patada a Mouriño que el árbitro vio solo como tarjeta amarilla. A esta ocasión respondió Rebbach, con una buena jugada por la izquierda y un tiro cruzado que golpeó en el palo de Courtois. El portero belga lleva ya seis disparos al palo recibidos.

Cuando parecía que el Madrid iba a tener un patido plácido lllegó el sufrimiento después de que el Alavés sorprendiera con dos goles de Benavides y Kike García. Estos tantos, marcados cuando Vallejo ya estaba en el centro de la defensa, provocaron que los blancos acabaran pidiendo la hora pero el resultado no cambió y el Real Madrid se llevó la victoria 3-2.

EFE Kike García celebra el segundo gol del Deportivo Alavés en el Santiago Bernabéu

la crítica de manolo lama

Manolo Lama, narrador del Real Madrid en Tiempo de Juego, criticó la actitud de Vinicius con los árbitros: "Ha ganado el Madrid pero ha sufrido. Tiene que sacar conclusiones: los partidos duran 90 minutos y no se acaban hasta que pita el final el árbitro. Tenía un partido plácido y sin querer le ha dado opción al Alavés de sacar puntos aquí. El Madrid tiene que sacar otra conclusión: lleva 15 tarjetas en la Liga, 9 por protestar. Quizás los árbitros han levantado el listón de las protestas pero el Madrid tiene que aprender. Non se pueden conceder tantas amarillas y no se puede protestar todo lo que un árbitro pite. Vinicius leva dos seguidas por la misma causa y eso lo tiene que corregir el brasileño".

