¿Es Guardiola el mejor entrenador de la historia?, en el Tertulión de los domingos

Comenzamos el Tertulión de este domingo en Tiempo de Juego con los partidos de ascenso a Primera y a Segunda División, que han dejado la eliminación del Deportivo de la Coruña y el pase a la final del Real Madrid Castilla gracias a su victoria contra el Barcelona B. Los blancos se enfrentarán en la final al Eldense, mientras que el Castellón y el Alcorcón jugarán la otra final de ascenso a LaLiga Smartbank.





Para Manolo Lama, hay un futbolista del Castilla que destaca sobre los demás y que este domingo marcó el gol de la victoria en el descuento del partido: “Siempre hay que tener mucha cautela con la cantera. Para mi el mejor es Sergio Arribas, es el mejor jugador del Grupo I a lo largo de toda la temporada y puede jugar en Primera y ser cedido a un Girona el próximo año. Con que el Madrid o al Barça le salgan uno cada cinco años, ya es mucho”.

Santiago Cañizares dio la clave de lo que debería ser normal para los canteranos del equipo blanco dirigido por Raúl González Blanco: “Lo normal es cumplir un ciclo en la cantera, irte cedido y volver demostrando que eres tan buen como el resto. De esa forma tienes un aval para competir. Con jugadores como Achraf puedes o usarlos en el primer equipo o financian para poder seguir trabajando con niños desde los 12 años”.

David Albelda también habló de lo importante que es para clubes como Barcelona o Real Madrid tener a sus filiales en la Segunda División: “Es muy importante el ascenso a Segunda, colocar al Castilla ahí es importante para poder tener a todos estos jugadores para el Real Madrid”.

¿Es Guardiola el mejor entrenador de la historia?

Guardiola abraza a HaalandCordon Press





El Manchester City se proclamó este sábado campeón de la Champions Leaguegracias a su victoria 1-0 ante el Inter de Milan con un gol de Rodrigo. Los de Guardiola lograron así su primera Liga de Campeones.

Juanma Castañono dudó en elogiar el gran papel de Pep Guardiola y el del goleador en la final, Rodrigo: “Qué futbolista, Rodrigo, qué jugador; lo suyo es increíble. Seguramente es así de bueno gracias a Guardiola. Estoy convencido de que Guardiola saca de jugadores un rendimiento especial, y uno de ellos es Rodri. Con Guardiola estamos de acuerdo que estamos ante un entrenador de época. Cuando se opina de él, hay una parte que se basa en lo que no es fútbol pero el que no sepa dividir eso no va a poder opinar de manera objetiva”.

Manolo Lama también destacó a los dos mismos protagonistas que Juanma: “Guardiola llamó personalmente a Rodri cuando jugaba en el Atleti para decirle que le quería personalmente. El City pagó los 70 kilos y se lo lleva. Lo que más me gusta de Guardiola es que hace trabajar a todos sus jugadores, sean estrellas o no. No hay ni un jugador que no trabaje”.

Gundogan levanta la primera Champions del City.EFE





David Albeldaquiso resalta la importancia del entrenador del City en cada equipo al que ha dirigido: “Aunque quitemos los títulos, se ve la influencia que tiene Guardiola en los equipos y lo ha hecho en el Barça, el Bayern, el City... No hemos visto un Barcelona mejor que el de Guardiola aunque otros hayan tenido a Messi”.

Sobre Guardiola también opinó Siro López, que siempre ha sido Mourinhista pero que reconoce la calidad del entrenador catalán: "Soy Mourinhista pero no gilip....No voy a quitarle ningún mérito a Guardiola. No me hace falta que ganara la Champions, él está por encima del bien y del mal, no tiene que demostrar nada".