El oro en el Mundial de baloncesto, en el Tertulión de los domingos: "Da una lección a toda España"

Comenzamos el Tertulión de los domingos de Tiempo de Juego celebrando lamedalla de oro ganada por la selección española sub 19 en el Mundial de baloncesto, un gran logro que se consigue tras el oro conseguido por los 'Júniors de Oro' en 1999.

Miguel Rico quiso elogiar el gran trabajo que se está haciendo en el baloncesto español: “Me asombra el éxito colectivo de este deporte, no solo como campeones del mundo sub 19. Se deben estar haciendo las cosas muy bien para que estos resultados se produzcan”. Tomás Guaschtambién quiso resaltar la lección que da el baloncesto español a todo el país: “Esto es un triunfo de equipo; el baloncesto es una delicia, en hombres, mujeres... desde la base. Mucha gente hace posible todo esto desde hace 24 años; es una tarea de uno tipos ejemplares. El baloncesto español da una lección a toda España”.

El Barcelona podrá jugar la Champions

Joan Laporta habló este domingo sobre la decisión de la UEFA de dejar competir al Barcelona en la Champions de la próxima temporada tras no haber. Para Emilio Pérez de Rozas, el caso no está todavía cerrado: “La UEFA ha dicho que es un caso judicializado y que no podían sancionar sin saber cómo se cerraba la investigación; pero va a seguir mirando a ver qué dice la justicia española”. Miguel Rico quiso elogiar al presidente del Barcelona, Joan Laporta, aunque también fue crítico con los pagos realizados: “Es un caso abierto pero no ha cometido irregularidad alguna, de momento, más allá de la indecencia superlativa que supone pagar al vicepresidente del CTA. Parece que de Laporta solo se valora la capacidad de dar titulares pero hay que valorar el haber visitado a Ceferin”.

Elías Israel fue mucho más crítico con la decisión de la UEFA: “Me encanta que el Barcelona juegue la Champions pero es una sensación de 'conchabeo' la visita de Laporta a Ceferin”. Y Roberto Palomar siguió su misma línea crítica: “Creo que no es bueno para el fútbol que esto acabe así; no es bueno para el deporte ni para lo que se transmite”.

Tomás Guasch también pidió que la UEFA sancionara de alguna manera al club azulgrana por los pagos al vicepresidente del CTA: “Este es un caso único en todo el deporte y la UEFA le tenía que dar un capón; es un descrédito mostruoso. No sé si el Comité de Ética tiene ética porque es una sensación de que vale todo. La UEFA no lo puede dar como un hecho más porque está demostrado que pagó durante 17 años; es una tomadura de pelo”.

Sin novedades sobre Mbappé

Arancha Rodríguez trajo la información que hay sobre el futuro de Kylian Mbappé, que sigue siendo el centro los rumores y que confirmó que el Real Madrid sigue a la espera, sin haber hecho ninguna oferta por el delantero francés. En los últimos días habían salido rumores que decían que a lo mejor Mbappé renueve con el PSG para, el próximo verano, fichar por el Real Madrid.

En el Tertulión, los comentaristas fueron muy críticos con la actitud del delantero francés, como Miguel Rico: "Parece que Mbappé ha chuleado al PSG y parece que puede seguir chuléandolo". Santi Cañizares afirmó que el Madrid lo que debe hacer es esperar a que el jugador mueva ficha: "El Madrid tiene que tener una actitud conservadora; se tiene que querer un poquito. El Madrid ha sondeado el mercado y ha fichado a Joselu, que todo el mundo lo desprecia".