Real Madrid y Barcelona siguen la pelea por el liderato, en El Tertulión de los domingos

Comenzamos el Tertulión de los domingos de Tiempo de Juego hablando de la victoria del Real Madrid en San Mamés (0-2) con la presencia de Ceballos y Asensio en el once titular y la suplencia de Kroos y Modric. Además, hablamos de la actitud de Vinicius, otra vez señalado en el partido y al que ha defendido Ancelotti, diciendo que hay que respetarle más.

Paco González: "No sé si el Madrid ha resucitado porque con partidos cada tres días, la opinión es muy cambiante. Hoy el Madrid, lo que deja, es Camavinga. No recuerdo un partido tan completo de un medioncentro defensivo, con balón y sin balón; ha hecho un escándalo de partido; puede ser a partir de hora el mediocentro si no está Tchouameni"

"Modric y Kroos van a jugar el próximo partido, con Camavinga de mediocentro y Valverde".

"Es más fácil encontrar un goleador que un defensa que vale para las cuatro posiciones y que, si tiene que jugar 20 partidos al año, lo aguanta. Y siempre cumple y lo vuelve a hacer bien. Es una bendición jugadores como él y como Lucas Vázquez"

Tomás Guasch: "Nacho es un jugador titular"

"Ancelotti le dice 'háblame a mí"

Manolo Lama: "Me quito el sombrero con Ancelotti. Dijimos que Ceballos le había dado una aviso, diciendo que tenía que poner a los mejores y no a los que más títulos llevaban y hoy ha puseto físico y ha dejado fuera a Modric y Kroos. El Madrid ha hecho un partido serio. Ancelotti ha demostrado que premia a los que se lo ganan, como Nacho, Ceballos y Asensio. Ha dado una lección de lo gran entrenador que es"

"Vinicius se tiene que dar cuenta que hoy le cubre De Marcos, que es educado, deportivo... hoy no le han zurrado y ha vuelto a tener un conflicto. Su rendimiento mengua cuando entra en discusiones"

Miguel Rico: "No me atrevo a decir si será capaz de mantenerse así o si volverá a caer. En el momento delicado de la temporada el Madrid ha salido adelante y fuera de casa, en dos campos dificilísimos".

Emilio Pérez de Rozas: "Lo del Madrid me parece flipante. Nunca he encontrado una razón de que esto sea así. Pasan los años, las estrellas, los entrenadores... y esto solo lo hace el Madrid; yo flipo. Es un tono de admiración. No he visto a ningún equipo del mundo que haga esto del Madrid".

"Ancelotti tiene que reconocer que Vinicius se va del partido muchas veces"

Santi Cañizares: "Yo dije que el Madrid reacciona muy bien cuando pierde contra el Barça porque es cuando baja a la tierra, cuando la crítica escuece y ahí ya no se permiten nada más. Si igualas el físico con tu rival, tu talento te hace ganar. Han metido dos goles tremendos y el Athletic tiene una carencia arriba que se ha notado"

"No es fácil sentar a Modric y Kroos".

David Albelda: "Todos sabemos de lo que es capaz el Madrid pero haciendo nu análisis individual, se veía difícil que pudieran igualr físicamente al Villarreal y al Athletic"

"Lo más complicado es encontrar un jugador del nivel de Nacho que tenga ese comportamiento"

"Yo creo que Vinicius no cambia nada según van pasando las semanas"

Roberto Palomar: "Ea muy tentador que el Madrid se iba a quedar fuera de la Copa y a seis del Barcelona. Es un poco de todo, por el escudo, por la calidad que tiene y la resistencia a la derrota de este equipo, que le encumbra"

"Nacho es un jugador que te contempla la plantilla"