La polémica con Vinicius en Mallorca y la ventaja del Barcelona, en El Tertulión de los domingos

Comenzamos hablando de la derrota del Real Madrid en Mallorca (1-0), marcada por la polémica con Vinicius, protagonista del encuentro al recibir diez faltas rivales e insultos racistas por parte de la grada.

Manolo Lama: "Dije que Vinicius iba a tener un problema a campo que va. La víctima es Vinicius y luego tiene el problema que le genera al Real Madrid; el equipo sale perjudicado. Ancelotti y los compañeros le intentan reconducir y no pueden. Nacho ha dicho algo sensacional, que le dejen y que él se olvide y disfrutemos del fútbol. Vinicius ayuda a que le provoquen porque hoy se ha ido besando el escudo al descanso".

Paco González: "Que el malo sea el que recibe insultos racistas y patadas, siendo el que más faltas recibe de todas las grandes ligas, me parece increíble. Entiendo que puede estar equivocado pero ponemos el foco en él. Parece que le perjudica al Real Madrid. Me parece que el periodismo confunde el tiro".

Tomás Guasch: "El árbitro ha pasado de la cantidad de faltas del Mallorca. No es recomendable jugar así al fútbol".

Roberto Palomar: "Es un ensañamiento. Es una víctima pero yo me pergunto ¿por qué Vinicius?. Siempre le pasa al mismo, hay un patrón o una conducta. Tantas veces y al mismo, yo no lo recuerdo. Dicen que es por el peligro que crea, pero ¿y Benzema?".

Emilio Pérez de Rozas: "Dije que el Madrid tenía un problema con Vinicius y no lo ha afrontado como debía. Esto solo le pasa al Madrid con Vinicius. Esto es el fútbol de toda la vida".

Miguel Rico: "Las dos partes tienen que poner para arreglar las cosas, no es de uno solo. A mi no me ha parecido penalti".

David Albelda: "Se veía venir. Que hagan faltas a Vinicius es lo más normal por su gran uno contra uno y es una de las maneras de pararlo, pero para eso está el árbitro que tiene que gestionar el partido. Lo de hoy ha sido exagerado por el caldo de cultivo que ha habido".

Santi Cañizares: "Ni los buenos son tan buenos ni los malos son tan malos. Es importante quitarse las camisetas para hablar de esto. Hay un futbolista que hay que pararlo con falta por su capacidad de desborde. Juega muy bien pero también juega con el rival y, cuanto más juega con el rival, peor juega; y esto ha pasado toda la vida".

Antonio Ruiz: "¿Lo ideal sería hacer el pasillo al Madrid para que jueguen a su antojo?. Es normal que le hagan mil faltas al jugador más determinante en ataque. Eso forma parte del fútbol".

Siro López: “Estoy mosqueado con la derrota del Madrid porque es decir adiós a LaLiga. Que al agredido le quieran convertir al agresor..."

El Barcelona, con ocho puntos de ventaja

El Barcelona derrotó claramente al Sevilla 3-0, con goles de Jordi Alba, Gavi y Raphinha, y da un paso de gigante hacia el título al aventajar en ocho puntos al Real Madrid, a falta de 18 partidos de Liga.

Paco González: "El Madrid ha jugado un churrillo. Yo creo que ha perdido LaLiga porque no veo que tenga regularidad para no fallar. Al Barça le ayuda el hambre que tiene"

Miguel Rico: "Si la gente cree que está hecho es que no ha aprendido nada. El Barça se lo toma muy en serio, le he visto atacar y defender muy bien incluso con goles de ventaja. Hoy ni hemos visto a Ter Stegen".

Tomás Guasch: "De momento, el mejor ha sido el Barça. El derrumbe del Real Madrid ha sido grande. Hoy el Barça ha hecho una segunda parte magnífica".

Emilio Pérez de Rozas: "El Barça, que ha encontrado el equipo ideal e incluso el esquema perfecto que no es el 4-3-3, está en una situación que da la impresión que va a perder muy pocos partidos".

Manolo Lama: "Esta Liga no la ganaría el Real Madrid; la perdería el Barcelona".

Roberto Palomar: "El Barça hoy ha tenido paciencia".

David Albelda: "El Barça lleva siete goles en contra, eso te dice mucho de la idea defensiva de un equipo que siempre ha sido ofensivo".