El Tertulión de los domingos (12-02-23)

ElBarcelona ganó 0-1 al Villarreal con un gol de Pedri, que coloca a los azulgranas once puntos por encima del Real Madrid, que juega el miércoles ante el Elche el partido aplazado de esta jornada.

Manolo Lama: "Los madridistas veían una jornada buena para recortar pero ahora la presión la tiene el Madrid. Ojo que la próximas semana los blancos van a Pamplona y el Barça juega contra el Cádiz”

“Vinicius lleva siete goles en Liga y Pedri, seis. Son los dos futbolistas que marcan la diferencia”

Paco González: "El Barça, cuando tropieza, es cuando no se lo espera nadie, como contra el Espanyol. El Barça suple la baja goleadora de Lewandowski con una gran defensa y con un gran Araujo, digno heredero de Piqué y Puyol”.

“Lo de Pedri tiene que ver con jugar con cuatro centrocampistas”

“La eliminatoria Barça-United la veo igualadísima”

Miguel Rico: "Pedri corre más con el balón en los pies que sin él; no pierde la cabeza cuando va a esas revoluciones, sabe jugar todas las pelotas. Es un jugador excepcional que con Xavi ha aprendido a saber llegar”.

Emilio Pérez de Rozas: "Era de las pocas salidas que le quedaba al Barça difíciles. El equipo es el titular, incluso faltando un cuarto centrocampista pone el 4-4-2”

Tomás Guasch: "El Barça, jugando mejor o peor, gana”.

Roberto Palomar: "Jugaba bien pero lo que le faltaba era el gol, y ahora define muy bien”.

David Albelda: "Tiene el nivel para que le pongan un poco más para delante. Si a mi me pones más adelante, es una putada”.

Siro López: “El Barça ha ganado porque ha generado más ocasiones que el Madrid”

El Real Madrid, campeón de Mundialito

El Real Madrid logró el título del Mundial de Clubes tras vencer en la final 5-3 al Al-Hilal, con un Vinicius que fue el mejor jugador con dos goles en ese partido.

Manolo Lama: "Este torneo me sirve para cerrar un ciclo maravilloso, reforzarte de moral, sumar un título...pero no más conclusiones. Que un equipo así te meta tres goles, no se puede conceder”.

“El Madrid ha jugado 34 partidos y ha recibido 34 goles. El equipo está mal defensivamente y para mi el problema está en el medio”

Paco González: "Un tíyulo te da alegría y confianza. Vuelven a marcar Vinicius y Valverde. Si pierdes, tiene que caer todo el mundo y es un lío monumental”

Roberto Palomar: "Ësto te da palmarés pero el miércoles y el sábado, otra vez a picar piedra. Hay que ver los agujeros defensivos, si es un problema estructular".

David Albelda: "¿De verdad vamos a sacar conclusiones deportivas?. Es difícil de valorar, les meten tres goles porque se lo toman a pitorreo”

Siro López: “No fue una buena venta lo de Casemiro".

Cañizares: “Sirve para pasear con honor el escudo del Real Madrid porque el que está ahí es porque ha ganado la Champions. Conclusiones deportivas no se sacan muchas".