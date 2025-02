Los 'zascas' de Sergio Ramos y Casillas por una publicación de la selección: "Debe ser que algunos no estuvimos allí"

La selección española de fútbol ha querido felicitar a todos los seguidores el día de San Valentín con una publicación donde recordaba uno de los mejores días de la historia del fútbol español, como fue aquel Mundial de Sudáfrica, la primera estrella para la camiseta de nuestro país.

Una publicación donde comparte una serie de imágenes de aquel día, con varios de nuestros internacionales con la Copa del Mundo y con el siguiente mensaje: "💓 Hoy, #SanValentín, es el día perfecto para declararte a tu "crush"... o para tener un detalle con la persona de tu vida.

⭐️ Lo nuestro empezó en una noche con estrella en Sudáfrica. Un amor a primera vista que ya va camino de los 15 años".

Publicación que ha provocado la reacción de dos de los jugadores que estuvieron aquel 11 de junio de 2010 como son Sergio Ramos e Iker Casilla.

El primero en escribir fue Ramos: "Debe ser que algunos no estuvimos allí…" a la vez que citaba a otros jugadores como Iker, Torres, Piqué, Capdevila, Busquets o Silva.

Iker Casilla cogió el testigo y señaló también a la selección: "Yo no sé quién es el “genio” que lleva las redes…. De verdad , qué manera de hacer el torpe! Feliz día de San Valentín!"

Esta circunstancia no ha pasado tampoco para otros usuarios. Esa misma publicación se realizó en la red social 'X' - antigua Twiiter - y un usuario escribió lo siguiente: "Ni Ramos ni Casillas, los capitanes más históricos de la selección sale Xabi y de rebote. Luego preguntan por qué no van jugadores del Real Madrid. Eso sí, que no falten jugadores de ese equipo que tanto ama la bandera".

Dentro de las imágenes de esa publicación hay una de Andrés Iniesta, autor de ese gol que nos dio la victoria, junto a Carles Puyol, ambos compañeros en el Fútbol Club Barcelona.

INSTAGRAM - SELECCIÓN ESPAÑOLA Andrés Iniesta y Carles Puyol con la Copa del Mundo

