El youtuber Spreen debuta en la Primera División argentina y le sustituyen al minuto: "Vergonzoso, esto salpica al fútbol"

Aunque pueda parecer mentira, es verdad. Después de entrar en varias convocatorias y entrenar con el grupo, el famoso creador de contenido, Spreen, ha debutado en la Primera División argentina con el Deportivo Riestra y lo hizo contra el Vélez, primero de la clasificación. Aunque estuvo tan solo un minuto sobre el terreno de juego.

El argentino a los 60 segundos de juego fue reemplazado, convirtiéndose con esta actuación en futbolista profesional. Hemos podido ver múltiples partidos de youtubers, pero nunca uno jugando con un equipo de primera división.

Su debut es algo que no ha gustado en Argentina y los propios narradores lo dejaron claro durante el partido. "No quiero creer que en la primera jugada lo vayan a sacar", empezó diciendo uno de los narradores. También criticó su posicionamiento en sobre el campo: "No sabe ni donde pararse este chico". "Nunca vi una cosa igual, es insólito. Vergonzoso, esto salpica al fútbol", terminó diciendo el narrador.

Unas declaraciones que llegaron porque, a pesar de que el jugadores se marchó en el primer minuto tan solo estuvo sobre el verde con el balón en juego 10 segundos.

En redes sociales, fueron muchos los usuarios que criticaron la decisión del club. Hasta ahora la voz más crítica fue la de Juan Sebastián Verón, presidente de Estudiantes de La Plata, que subió a su historia de Instagram una imagen y aseguró que era "una falta total de respeto al fútbol y a los futbolistas".

Spreen en el momento del cambio

El creador de contenido es muy conocido entre los más jóvenes. Cuenta con más de 7 millones de suscriptores en YouTube y 10 millones de seguidores en Twitch. Se hizo conocido durante la pandemia, porque empezó directos mientras jugaba al Minecraft, Fornite o Call of Duty, algunos de los video juegos más famosos del mercado. Tal es su fama que en 2023 se convirtió como uno de los streamers más consumidos de habla hispana, solo por detrás de dos estrellas españolas, como Ibai Llanos y AuronPlay.