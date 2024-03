Xavi: "Si a nosotros nos tiran 34 veces, lo más normal es que perdamos el partido"

El entrenador del FC Barcelona, Xavi Hernández, comentó este jueves la dificultad del partido del viernes contra el RCD Mallorca, entrenador por un Javier Aguirre al que halagó, y también aseguró respecto a la reincidente lesión de Pedri que el canario debe convencerse a sí mismo de que se recuperará, de que estará bien y de que no volverá a lesionarse.

Sin duda, pese a la importancia del partido contra el Mallorca, el tema estrella sigue siendo la lesión de Pedri y, en este sentido, Xavi aseguró que no es tan grave como parecía en un principio y que, a nivel mental, el centrocampista debe dar un paso adelante y convencerse de que podrá jugar al más alto nivel sin futuras recaídas.

"No es el primer jugador al que le pasa que al inicio tiene muchas lesiones y después ya no. Le toca vivir una situación que no toca, con tanta presión a su edad no es fácil de gestionar. Debe ser positivo y recuperarse. Se tiene que convencer a sí mismo de que estará bien y se recuperará. Pero no le veo problema", comentó en rueda de prensa.

En cuanto a la prevención de lesiones en el equipo, cree que se hace un "trabajo impecable" y sobre todo Pedri, con la alimentación y nutrición. "Son cosas que a veces no puedes controlar. Le he dicho que es la última, que debe pensar que es la última y ser positivo. Que se recupere bien. No es tan grave como se pensaba la lesión, y ojalá pueda volver pronto para ayudar. Es muy importante para el grupo", apuntó Xavi, aportando algo de esperanza.

???? Xavi elogia a Ter Stegen antes de su partido 400 como culer ?? pic.twitter.com/ongrfYU656 — FC Barcelona (@FCBarcelona_es) March 7, 2024

Sin meterle prisa para volver, pues considera que debe hacerlo cuando esté al cien por cien, reconoció que sin Pedri, ni un Frenkie de Jong que también será baja en los próximos duelos ni Gavi, que no jugará hasta la siguiente campaña, debe reinventar el sistema que tenía pensado. "El sistema se puede cambiar pero la idea de juego es difícil. El modelo de jueg no cambiará, pero el sistema sí y podemos jugar con dos pivotes o cuatro centrocampistas; pero no el modelo. Pero de mi idea de centro del campo, con Pedri, Gavi y De Jong juntos (con Gündogan), no ha pasado y nos ha pesado mucho", reconoció.

Así que contra el RCD Mallorca se verá si Xavi modifica el dibujo o no. Eso sí, recela del rival. "Primero, felicitarle por una gran temporada, sobre todo en la Copa que están en la final. Aguirre trabaja muy bien sus equipos, les saca rendimiento", aseguró.

De hecho, del entrenador mexicano dijo todo cosas buenas. "Cuando hablas de Javier Aguirre te sale una sonrisa. Es simpático, agradable, cercano... Es una bellísima persona, se lo dije en el partido de ida. Es directo y noble, transmite mucho a sus futbolistas. Le tengo admiración. Es un mito del fútbol, de la Liga, y está demostrando que es un entrenador que tiene mucho nivel", destacó.

?? Xavi, sobre posibles rotaciones en el #BarçaMallorca: "Mañana seguramente haremos algún cambio. Pensamos en la fatiga y la acumulación de minutos." pic.twitter.com/Rrp7eAQVWR — FC Barcelona (@FCBarcelona_es) March 7, 2024

LA LIGA, TODAVÍA ABIERTA

Xavi cree que no deben pensar únicamente en la Liga de Campeones, con la vuelta de los octavos de final la semana que viene --contra el Nápoles en casa--, sino que todavía hay opciones de pugnar por LaLiga EA Sports. "Todavía hay opciones de Liga y así lo pensamos, no tiramos la toalla. Lo vamos a intentar hasta el final, hasta que los números digan que no podemos", aseguró.

???? Xavi valora las opciones en Liga: "No tiramos la toalla, lo vamos a intentar hasta el final." pic.twitter.com/zOnJcKl7vQ — FC Barcelona (@FCBarcelona_es) March 7, 2024

"La Liga no está perdida y éste es el mensaje. En San Mamés perdimos una oportunidad, muy grande, y estábamos cabreados. Pero ahora tenemos otra oportunidad de presionar al Real Madrid, a 5 puntos, y ponernos por delante del Girona. Quedan todavía muchos partidos, no podemos cambiar el chip al de la 'Champions' porque queda mucha Liga", manifestó.

En cuanto a los tres años de presidencia de Joan Laporta, aseguró que hace un balance "muy positivo". "El presidente se encontró un club en un momento muy difícil, a nivel económico, institucional y deportivo. Se está haciendo un buen trabajo, estamos a mitad de amino de conseguir algo grande y pienso que es la persona idónea para llevar esto por buen camino. Para mí, Laporta es el mejor presidente de la historia del FC Barcelona y tiene que demostrarlo otra vez. Está capacitado, es líder, es positivo. Si alguien puede sacar al Barça de esta situación es Laporta", se sinceró.

?? Xavi, sobre los tres años de @JoanLaportaFCB como presidente pic.twitter.com/dKF6KR2rUQ — FC Barcelona (@FCBarcelona_es) March 7, 2024

Por otro lado, en cuanto a que el Real Madrid pasara a cuartos de la 'Champions' habiendo recibido 34 disparos del Leipzig entre la ida y la vuelta, Xavi reconoció que el Barça, en un escenario así, no pasaría la eliminatoria. "A nosotros si nos tiran 34 veces lo normal es que perdamos el partido. Nosotros. Pero cada partido es un mundo, nos ha pasado veces que hemos ganado partidos sin merecerlos y otras muchas veces nos ha pasado que hemos perdido partidos que debíamos haber ganado. La grandeza del fútbol es que no siempre gana el mejor. Si no, sería muy previsible todo", valoró