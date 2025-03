Xavi Hernández anuncia su regreso al banquillo: "Necesito descansar hasta junio y a partir de ahí..."

Xavi Hernández aseguró que desea volver a entrenar a partir de junio, ya sea un club o una selección, y reconoció que, en su última temporada como técnico del Barcelona (2023-2024), se equivocó al prescindir de Sergio Busquets, quien se marchó al Inter de Miami.

"Asumo que cometí ciertos errores de gestión. La marcha de Busquets (en junio de 2023) nos obligó a repensar nuestro juego. Opté entonces por un medio y tres jugadores ofensivos, lo que no dio siempre sus frutos", dijo el legendario internacional español, en una entrevista publicada este martes en 'France Football'.

Xavi Hernández, en un partido con el Barcelona

Durante las dos temporadas y media en las que fue entrenador culé, el canterano del Barça asumió también haber sido "demasiado sentimental" por el estrecho vínculo que le une con el club y, a pesar de los obstáculos, destacó que ese periodo supuso un "auténtico aprendizaje".

Además de los títulos de 2023 (Liga y Supercopa de España), Xavi se reconoció "orgulloso de haber dado la confianza a una nueva generación que es ahora el futuro del club", entre los que citó a Fermín López, Lamine Yamal, Pau Cubarsí y Alejandro Balde.

su regreso al banquillo

"Necesito este descanso hasta junio y, a partir de ahí, voy a escuchar ofertas de clubes de selecciones, por qué no ir a una selección con la que se haga la clasificación para una Eurocopa, de un Mundial, jugar un Mundial o (con un club) repetir Champions y poder competir para ganarla", dijo.

Xavi Hernández

Xavi, de 45 años, señaló que el año sabático que se ha tomado lo necesitaba porque, desde que empezó su carrera como jugador y luego como técnico, no había tenido "tiempo para resetear la cabeza".

"He tenido una responsabilidad muy grande toda mi vida y, hasta junio, necesitaba más tranquilidad. En junio, veremos lo que depara el mercado, tengo ganas de un proyecto que me ilusione por ganar. Me gustaría seguir entrenando", declaró el que fuera jugador campeón del mundo en 2010 con España.