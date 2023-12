Xavi: "Esto es el Barça, y en construcción también tenemos que ganar"

El entrenador del Barcelona, Xavi Hernández, aseguró que "el vestuario está cabreado y con ganas de reaccionar", tras la derrota en LaLiga ante el Girona (2-4), y confía que lo haga este miércoles ante el Amberes en la última jornada de la fase de grupos de la Liga de Campeones:

"Tenemos que reaccionar el miércoles. Aunque ya hemos hecho los deberes, es un partido importante, porque tenemos todos los números para quedar primeros de grupo", afirmó Xavi desde el Bosuilstadion de Amberes en la previa del encuentro ante el conjunto belga.



El técnico del conjunto azulgrana comparó la derrota ante el Girona con la que el equipo sufrió contra el Real Madrid, también en LaLiga en el Estadio Lluís Companys (1-2), pues considera que en ambos duelos fueron "mejores" que el rival: "Es un partido que dominas, que tienes en la mano, pero no controlamos las áreas. No tuvimos la contundencia defensiva y sobre todo la efectividad", analizó.

El Barcelona, en construcción

En cualquier caso, Xavi volvió a insistir que su Barcelona aún está "en construcción", pero matizó que, "aún en construcción, el equipo debe conseguir resultados. Cuando digo en construcción, no digo que necesite tiempo. Lo digo en cuanto al juego, que podemos y debemos jugar mejor. Pero, si no hubiera ganado una Liga y una Supercopa, igual ya no estaría aquí como entrenador. Esto es el Barça, y en construcción también tenemos que ganar", advirtió.

???? Xavi, en rueda de prensa



??? "Estamos en construcción, pero si no hubiéramos ganado una Liga y una Supercopa, igual no estaría aquí como entrenador"



?? "Estamos en mitad de camino para hacer un Barça grande"



?? #PartidazoCOPEpic.twitter.com/dZJZiUu6pS — El Partidazo de COPE (@partidazocope) December 12, 2023

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado



"Estamos a la mitad de camino para hacer un Barça grande y así lo siento", resumió el preparador catalán, quien recordó que, después de dos temporadas jugando la Liga Europa, el equipo se asoma a esta última jornada de la Champions con la clasificación matemática para octavos de final.



Xavi admitió que, ante el Amberes, "lo normal y lo lógico" es "dar oportunidades a la gente más joven o que haya jugado menos minutos", aunque matizó que quiere esperar a ver cómo se encuentran sus futbolistas en el entrenamiento de esta tarde.



En el banquillo rival tendrá a Mark van Bommel, con quien compartió vestuario en el Barcelona. "Con Van Bommel tengo una gran relación, fue un gran compañero y tiene la capacidad y el liderazgo para hacer grandes cosas como entrenador", destacó del técnico neerlandés.



Para Xavi, el Amberes no ha tenido "un grupo fácil" en la Liga de Campeones, pero cree que el excentrocampista azulgrana "está haciendo un trabajo muy importante y dejando su sello", ya que su equipo "intenta jugar a fútbol y no tira el balón".