Xavi: "Decidiremos sobre Lewandowski a final de temporada"

Xavi Hernández, aseguró que para el fútbol catalán y para él es un "orgullo" ver al Girona FC casi en lo más alto de LaLiga EA Sports pero matizó que por esa campaña "excepcional" que están haciendo los de Míchel y por ser prácticamente un "equipo de nivel 'Champions'" son ya un "rival directo" para los 'culers', con la segunda posición en juego y la "revancha" por la derrota de la primera vuelta.

"Si lo merece el Girona quedará segundo y si no, lo seremos nosotros. Pero el Girona ha hecho muchos méritos en una temporada histórica. Es un orgullo que el Girona esté ahí pero es un rival directo. Es una prueba importantísima y vital para nosotros para demostrar que el 2-4 no hizo justicia", manifestó en rueda de prensa.

Sobre esa derrota en Montjuïc, en la primera vuelta, aseguró que ahora tiene ganas de revancha pero a nivel colectivo, no a nivel personal Xavi-Míchel. "Está el reto de la revancha futbolística de la primera vuelta. Tuvimos que conseguir más en el resultado. Pero ellos fueron muy contundentes y nosotros no ajustamos bien y no defendimos bien el área", comentó. "A ellos no les falta casi nada, tienen piernas atrás, tienen juego asociativo, son dinámicos. La revancha es como equipo, no a nivel individual. Ya dije entonces que serían un rival directo. No es un reto personal ganar al Girona sino un reto como equipo", recalcó.

Así, afrontan el partido con "ilusión". "Es un partido vital para nosotros. Jugamos contra un equipo que tiene la confianza por las nubes, han hecho bien el trabajo y hay que felicitarles por una temporada histórica. Es una gran noticia para el fútbol catalán. El Girona está haciendo una temporada extraordinaria, es un equipo que está a punto de ser equipo 'Champions', les doy la enhorabuena. Será un partido muy complicado para nosotros", añadió, en este sentido.

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

Así que prevé un partido complicado, igualado y "vital". "No es una final pero sí un partido muy importante. No será definitivo pero para nosotros es un partido vital y muy trascendente. Tenemos ganas de hacerlo bien, porque se nos escapó el partido de la primera vuelta", aseveró.

Para Xavi, el objetivo primordial ahora es terminar segundos en esta Liga e ir a la siguiente Supercopa de España. "Si luego conseguimos un Pichichi o un Zamora bienvenido sea, pero los premios individuales no son primordiales", comentó sobre la posibilidad de que Robert Lewandowski y Marc-André ter Stegen puedan lograr esas distinciones.

En cuanto a algunos nombres propios de este duelo, destaca el del central del Girona cedido por el Barça Eric Garcia. "Ya tenía sitio este año, no era nuestra intención que se marchara, se lo dije en su momento. Nos hubiera podido ayudar. La idea es que vuelva, sí", comentó al respecto.

El técnico egarense espera que Vitor Roque, que no se ejercitó este viernes por enfermedad, pueda recuperarse y esté disponible, aunque evitó pronunciarse sobre su rol para el curso que viene. "No es el momento", repitió Xavi ante la pregunta de si la prioridad del Barcelona en el mercado será un mediocentro. "Nos jugamos la segunda plaza, que un objetivo primordial, y quedan cinco partidos. Es el momento de pensar en los jugadores que tenemos", remarcó, quien al ser cuestionado por el futuro de Robert Lewandowski se limitó a responder que "tiene contrato en vigor, valoramos mucho su presencia en el equipo".

Por otro lado, a nivel de juego de su equipo, cree que han demostrado en ciertos partidos que pueden competir contra cualquier equipo. "Circunstancias adversas han hecho que no hayamos podido competir en el momento clave. Creo que estamos jugando bastante bien a fútbol, hemos mejorado en defensa y en todas las facetas. Si competimos como últimamente lo haremos bien en todos los partidos restantes, este es el camino", señaló.