Wesley Sneijder, acusado por la prensa turca de blanquear dinero de la droga; él asegura ser víctima

Wesley Sneijder, el que fuera jugador del Real Madrid entre 2009 y 2013, y de la selección de Países Bajos, ha sido acusado por diversos medios turcos de formar parte de una trama de blanqueo de dinero procedente de las drogas dentro de una empresa de la que él es socio.

La empresa en cuestión se llama Comanchero Motorcycle Club, una empresa nacida en Australia, que ha estado involucrada, según investigaciones de varios medios, en varios delitos de alcance internacional.

La Fiscalía General de Estambul investiga a la empresa por delitos por tráfico de drogas y blanqueo de dinero, y en dichas investigaciones se concluye que Sneijder era un presunto socio secreto de unas de las empresas turcas que participaba de los delitos de la organización.

El blanqueo de dinero del que se acusa al jugador se debe a su vinculación con la empresa Borhan Group Yatirim, una de las muchas que está bajo sospecha en Turquía, y que recibió más de un millón de dólares del propio Sneijder.

Al parecer, las relaciones del ex futbolista con el dueño de Borhan Group Yatirim y otros sospechosos de la operación tuvieron lugar durante su estancia en Turquía entre 2013 y 2017, cuando jugaba en el Galatasaray.

El jugador se defiende en sus redes sociales

Apenas horas después, Wesley Sneijder dio sus explicaciones a través de un texto que difundió en un 'story' a través de su cuenta de Instagram.

Wesley Sneijder, en sus redes sociales, se defendió de las acusaciones criminales de la prensa turca





"Las noticias sobre mí difundidas en diferentes medios, especialmente en los medios de comunicación turcos, a primera hora de esta mañana no reflejan la verdad. En efecto, yo conocí en el pasado a la empresa mencionada a través de algunas personas e instituciones intermediarias. Las personas que trabajan en esta empresa se presentaron ante mí como una muy buena empresa y en cierto modo me inspiraron confianza. Después compré acciones de la empresa mencionada de manera legal y transparente, con todos documentado".

"Sin embargo, desde que compré las acciones hasta ahora, no he obtenido ningún beneficio; al contrario, he tenido pérdidas. No tengo ni voz ni voto en la gestión de esta empresa. Tampoco existe ninguna acusación en mi contra por parte de ningún órgano judicial con respecto a este delito".

"Como si el proceso del que fui víctima no fuera suficiente, la difusión de semejante noticia en Turquía, mi segundo hogar, me entristeció profundamente".

"'Dinero negro' es seguramente la última frase que debería estar sobre mi nombre. Aseguro que la noticia difundida no refleja la verdad de ninguna manera, y me gustaría informar al público de que tomaré acciones legales, si fuera necesario, en relación con las informaciones engañosas, especialmente las de medios holandeses y turcos".

"Con todos los respetos, lo pongo en conocimiento de todo el mundo", concluyó el comunicado.