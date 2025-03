¿Se vio favorecido el Barça durante la época de Negreira? Esto es lo que opina Mateu Lahoz: "Cuánto antes"

El excolegiado internacional y actual comentarista arbitral de Tiempo de Juego Antonio Mateu Lahoz volvió a hablar del caso Negreira después de sus palabras el pasado fin de semana al final del Atlético de Madrid-Barcelona donde aseguró que los árbitros que fueron clientes del hijo del exvicepresidente del CTA les va mejor en Europa.

las palabras de mateu lahoz

Exactamente, las palabras del excolegiado internacional fueron las siguientes: "Es una lástima para él en este caso no haber sido cliente de Javier Enriquez Romero, porque aquellos que fueron clientes, hoy en UEFA les va mucho mejor y es una lástima que el continente europeo no disfrute de arbitrajes como los de Ricardo de Burgos Bengoetxea".

"Desde la llegada en este caso de Carlos Velasco Carballo la verdad es que les va mucho mejor. Al final son cosas que nos llaman mucho la atención", añadió.

respuesta del cta

El Comité Técnico de Árbitros expresó el pasado miércoles su descontento con las palabras del exárbitro de Primera División, en las que según el CTA "vincula los logros deportivos de los árbitros a aspectos extradeportivos" e "intenta generar odio y desprestigiar al que fue su colectivo".

"Los árbitros de Primera División y el CTA desean mostrar su más absoluta repulsa ante esas palabras del exárbitros Antonio Miguel Mateu Lahoz, en las que vincula los logros deportivos de nuestros árbitros a aspectos extradeportivos y se encuentran judicializados en este momento", afirman.

Además, el comité recuerda que "dicho excolegiado (Mateu) ejerció toda su carrera en la época a la que hace referencia, obteniendo resultados de sobra por todos conocidos", e invita a Lahoz a que "si sabe algo que nosotros desconozcamos, acuda a la mayor brevedad posible a la Justicia para trasladar la información".

El CTA agrega que "es una lástima" ver cómo alguien con quien compartieron "vestuario durante tantos años intenta generar odio y desprestigiar al que fue su colectivo".

Este domingo, antes del comienzo del encuentro entre España y Países Bajos correspondiente a la vuelta de los cuartos de final de la Liga de Naciones, Mateu Lahoz realizó la siguiente declaración en Tiempo de Juego con Paco González en relación al citado comunicado: "No entiendo por qué se pusieron nerviosos los árbitros el otro día".

caso negreira

"A mí no me entrenó, he tenido mi ayuda psicológica", indicó el propio Mateu Lahoz al ser cuestionado por si él había estado a las órdenes del hijo de Negreira, sin embargo, añadió que "tengo entendido que entrenó a Velasco Carballo, no tengo pruebas, pero son dimes y diretes".

Durante su intervención de este domingo en Tiempo de Juego, Mateu Lahoz también habló de su charla con el expresidente de la RFEF, Luis Rubiales, sobre el ofrecimiento para ser el presidente del CTA tras la marcha del propio Velasco Carballo: "Estuvimos hablando del tema, y respetó que siguiera en el terreno de juego". Además, aseguró que le dio tres opciones -sin desvelar nombres- para ese puesto, con sus pros y sus contras.

"¿Se favoreció al Barça, con ascensos y descensos de árbitros o con arbitrajes?", le preguntó Paco González a Mateu sobre Negreira.

"No tengo certeza, todo el mundo da fe ciega que este hombre tenía influencia en Cataluña. No se tiene que estigmatizar a los colegiados que fueron coacheados por el hijo de Negreira. No podemos crear castillos de arena donde no los hay", respondió.

"Que se purge cuánto antes lo de Negreira y su hijo", deseó Mateu Lahoz en relación al futuro de este caso.

canales de whatsapp

