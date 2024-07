Vinícius vive su día más amargo: desaparecido, se pierde los cuartos de final

Una vez finalizada la fase de grupos de la Copa América, Brasil ya conoce su rival para cuartos: Uruguay. La canarinha tendrá que vencer a la selección charrúa si quiere continuar su camino en la competición y alzar el trofeo el próximo 15 de julio. De continuar con paso firme, Brasil podrá verse las caras de nuevo contra Colombia en las semifinales. Los cafeteros son unos viejos conocidos para los de Dorival Júnior, las dos selecciones estuvieron entabladas en el mismo grupo y en el duelo entre ambas, Brasil solo consiguió rescatar un punto.

Colombia plantó cara a los brasileños, que no fueron capaces de desplegar su buen juego para ponerse líderes. No solo eso, además de no lograr los tres puntos que le hubieran permitido evitar al 'coco', echó en falta a uno de sus jugadores estrella. Vinícius Júnior no cosechó su mejor partido y una tarjeta amarilla le impedirá estar en el próximo encuentro frente a Uruguay.

Se busca estrella

Vinícius no respondió a todo un país que tiene puestas sus esperanzas para que la canarinha se proclame campeona de la Copa América. Pasó de marcar un doblete ante Paraguay y a recibir el MVP a estar desaparecido. Durante los noventa minutos disputados en el Levi's Stadium, no logró despuntar y demostrar sus habilidades como futbolista. Daniel Muñoz, el lateral colombiano, desesperó al extremo impidiéndole las internadas por la banda y haciendo que el papel que realizó Vinícius se pueda explicar con tres palabras: desdibujado, bloqueado e inofensivo.

Una falta innecesaria

No tuvo ya un buen comienzo del partido Vini Jr. En el minuto 7 del encuentro, con el marcador todavía igualado a 0, el extremo de la canarinha vio la tarjeta amarilla tras darle un manotazo a James Rodríguez cerca del área. Apercibido de suspensión antes del pitido inicial, la tarjeta le impede medirse a Uruguay en el duelo de cuartos. Una jugada muy poco acertada del jugador brasileño y más en la situación en la que se encontraba.

Vinícius Jr después de cometer la falta sobre James Rodríguez.Cordon Press

Fue una jugada aislada, James Rodríguez le hizo un sombrero y el futbolista del Real Madrid, sin justificación, le propinó un manotazo para frenarle. El extremo del Real Madrid se desentendió muy pronto del balón y lo pagó caro, a pesar de su cara de incredulidad cuando vió la merecida tarjeta amarilla. En el encuentro ante Paraguay, Vini Jr ya se mostró firme con su opinión sobre la actuación de los árbitros de la Copa América: "Están siempre en contra". Su castigo por la falta no fue la única situación que hizo aumentar su malestar durante el encuentro frente a Colombia, un penalti protagonizado por él y que ni el árbitro ni el VAR señalaron terminó por desesperar al jugador.

Polémica jugada

Con el 1-0 en el marcador y en el minuto 43, Vinícius protagonizó la jugada polémica del partido. El brasileño cayó ante el lateral colombiano Daniel Muñoz y la selección al completo reclamó penalti por el toque sobre el madridista. El colegiado interpretó que no fue suficiente para señalar la pena máxima y ante tal decisión, volvió a no dar crédito de lo que estaba sucediendo. De haber señalado el punto de penalti, Brasil podría haber anotado el 2-0 antes de que Daniel Muñoz anotase el gol del empate al filo del descanso.

El seleccionador de Brasil se mostró muy crítico al finalizar el enfrentamiento: "El árbitro fue decisivo. Dentro del estadio solo él y el VAR no vieron penalti, que con toda seguridad existió. Brasil fue muy perjudicado". "Muy extraño todo lo que pasó", concluyó también respecto a la amarilla que vio Vinícius Júnior en la primera parte del partido y que provocará que no le puede alinear en la siguiente ronda.