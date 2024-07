Victor Campenaerts gana la etapa y consigue su primera victoria en el Tour de Francia

El belga Victor Campenaerts consiguió este jueves su primera victoria en el Tour de Francia, al llevar a buen puerto una escapada junto al polaco Michal Kwiatkowski y al francés Matteo Vercher.

El ciclista del Lotto, de 32 años, fue el más rápido de los tres que se habían extraído de la nutrida fuga del día.

Campenaerts, un rodador de experiencia, que en la crono fue quinto, lo que demuestra su calidad, no dejó escapar la victoria de etapa, la segunda que consigue en una gran vuelta, tras una en el Giro de 2021.

Los tres entraron con una renta de 22 segundos con respecto a otro grupo de fugados entre los que estaba el español Oier Lazkano y 37 con un tercero en el que había otros dos españoles, Raúl García Pierna y Alex Aramburu. Algo más atrás llegó otro grupo con el ecuatoriano Richard Carapaz, ganador de la etapa anterior.

?? The Yellow Jersey group arrives 13'40" after the stage winner.



?? Le groupe Maillot Jaune arrive 13'40" après la tête de course. #TDF2024pic.twitter.com/M8Mjc9r1rY