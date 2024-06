Verstappen conquista la pole para la carrera al Sprint en Austria

El piloto neerlandés Max Verstappen conquistó este viernes la 'pole position' del Sprint del Gran Premio de Austria, undécima prueba del Mundial sobre el trazado de Red Bull Ring, batiendo por 93 milésimas al británico Lando Norris (McLaren) y con el australiano Oscar Piastri (McLaren) a tres décimas, mientras Carlos Sainz (Ferrari) acabó quinto y Fernando Alonso, decimotercero, no pudo pasar de la SQ2.

El vigente campeón del mundo despejó las posibles dudas que surgieron en los Libres 1 respecto al motor, en un circuito que no es demasiado favorable para los 'energéticos', pero su músculo les dio para superar, auque por poco, a unos competitivos McLaren, que demostraron que son la única alternativa en la actualidad.

#F1SPRINT QUALIFYING CLASSIFICATION



Max Verstappen and Lando Norris will line up on the front row for Saturday's race ??#F1#AustrianGPpic.twitter.com/uxix8wD7GL