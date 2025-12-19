El Valencia Basket denuncia un comportamiento incívico de la afición del Maccabi

El Valencia Basket comunicó este jueves por la noche que presentará una "queja formal" a la Euroliga por el "comportamiento incívico de los aficionados de Maccabi" durante el duelo celebrado en el Pais Arena de Jerusalén.

"Valencia Basket, que ha estado en comunicación con @EuroLeague durante todo el partido, presentará mañana una queja formal aportando pruebas gráficas a la competición por el comportamiento incívico de los aficionados de Maccabi", escribió el club 'taronja' en sus redes sociales.

El Valencia, que perdió en el regreso de la Euroliga a Israel más de dos años después, denunció "insultos racistas y violencia verbal reiterada". "Actitudes como las de hoy, con insultos racistas y violencia verbal reiterada hacia el club y nuestro entrenador, Pedro Martínez, impidiendo además por esas vías que pudiera hacer la comparecencia post partido para la televisión, dañan no solo a la competición, sino a nuestro deporte en general, y son totalmente inadmisibles en un pabellón de baloncesto", añadió.

El técnico del Valencia Basket se refirió en rueda de prensa al ejemplo que da el aficionado y el club israelí. "No es asunto mío. Cada uno debe saber el ejemplo que da como persona, como club, como aficionado. Para mí, no es un problema, quizá sea su problema", afirmó un Pedro Martínez que, de manera igualmente contundente, viene reclamando el fin al genocidio en Gaza.