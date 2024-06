El vacile viral de Paula Badosa en una entrevista: "¿Por qué es conocida esta ciudad?"

Paula Badosa renunció a los Juegos Olímpicos de París como consecuencia de sus lesiones. "Debido al calendario y cambios de superficie, mi espalda no puede responder a esa exigencia. Me gustaría que mi situación profesional fuera diferente, pero desde esta lesión, me tengo que tomar mi carrera de otra manera", publicó la catalana en sus redes sociales.

A pesar de no acudir a la cita olímpica, Badosa está disputando el Bad Homburg Open donde mañana 27 de junio disputará los cuartos de final del torneo frente a la tenista rusa Diana Shnaider.

Tras certificar ayer el pase a la siguiente ronda, Paula Badosa respondió a varias cuestiones en la pista de tenis. El entrevistador fue un poco más allá del deporte y preguntó a la española sobre su día libre: "Vas a tener el día libre mañana. Por favor no me digas que lo pasarás en el hotel, que irás a entrenar o alguna cosa aburrida de esas. ¿Alguna posibilidad de hacer algo más mañana?"

Paula Badosa after beating Niemeier in Bad Homburg



“You have a day off tomorrow.. any time to do something else besides tennis?”



Paula: “Come on. What is this town known for?”



“Many things..”



Paula: “The most important… the spa” ?? pic.twitter.com/Zgh53NUlHT