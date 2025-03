El único equipo para Maldini cuyo juego está a la altura del Barcelona: “El mejor en toda Europa”

Este martes, el Real Madrid tratará de sostener la ventaja de la ida (0-1), contra la Real Sociedad. Un partido en el que por segunda vez consecutiva tampoco estará Courtois por unos problemas musculares. El portero no ha podido saltar al césped desde su regreso a la selección belga.

Esta no será la única baja de Carlo Ancelotti ya que no podrá contar con los lesionados de larga duración, Dani Carvajal y el brasileño Militao, más el francés Ferland Mendy y el español Dani Ceballos, cuyas vueltas no se esperan antes del 8 de abril.

real madrid, favorito

Para Maldini "el Madrid es muy favorito, aunque el Real es un equipo que le está costando mucho hacer goles. Pero es verdad que, ojo, la Real Madrid con poco le generan peligro. Así que yo creo que la Real tiene alguna opción, pocas, pero tiene alguna opción".

EFE Los jugadores del Real Madrid celebran la remontada contra el Leganés.

"Pero el partido grande más importante es el que se va a jugar el Metropolitano. El Barça le ha hecho 8 goles al Atlético de Madrid en los dos últimos partidos que han jugado entre ellos", continuó diciendo el experto en fútbol internacional. Hay que recordar que en la idea de la clasificación Barcelona y Atlético empataron a cuatro en Montjuic y en el último partido de Liga los de Hansi Flick les hicieron cuatro goles en los últimos 25 minutos de partido después de ir perdiendo por dos tantos.

el gran momento del barcelona

"El Atlético de Madrid es un equipo que defiende bien, es evidente, pero está en mal momento de forma, por supuesto. El Barça tiene que ser favorito para llegar a la final. A mí me parece que el Barça es el equipo que mejor está jugando en Europa ahora mismo. Me da la sensación de que el único equipo comparable con el Barça, con el nivel de juego del Barça, es el PSG. Así que tengo que dar al Barça favorito”, analizó.

Un Barcelona que lo más probable es que recuperar a jugadores que no salieron de titulares en su partido contra el Girona como Raphina, Cubarsí, Balde, aunque no podrá contar con Dani Olmo por lesión. A pesar de eso, tiene "dudas" sobre si "va a jugar Fermín o Gavi por detrás de Lewandowski, que sigue en racha de goles".

"Y el Atlético de Madrid, pues yo creo que vamos a ver un partido como el de Liga. Muy replegado, intentando salir a la contra. Y es verdad que el Atlético se puso 2-0 en ese partido. Y si no marca Lewandowski, nada más marcar el 2-3 al Atlético de Madrid, seguramente el Atlético se hubiera llevado el partido. Es lo que tiene que pensar el Cholo", continuó diciendo.

Actualmente, la Copa del Rey "es el único título que tiene ya prácticamente al alcance de la mano. Porque la Liga, yo creo que casi está descartado, con 9 puntos de desventaja cuando quedan 9 partidos. Así que partido clave para ganar el único título que puede ganar, bueno, luego está el Mundial de Clubes, pero el único título local que puede ganar el Atlético de Madrid".

LaLiga Los jugadores del Barcelona celebran con Lewandowski el tercer gol ante el Girona

Además, Maldini predijo la posible final de la Copa que se va a jugar en Sevilla el próximo 26 de abril: "Ahora mismo, diría que es Real Madrid-Barcelona. Un clásico, pero el Atlético de Madrid va a tener bastantes opciones, seguro".

