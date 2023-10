Una ex directiva de la RFEF desvela que Rubiales frenó una sanción a Busquets antes de un Clásico

Ya lo dijeron El Mundo e Isaac Fouto en 2020 y ahora lo confirma El Confidencial: La Federación frenó una sanción a Sergio Busquets para que pudiera jugar un Barcelona - Real Madrid. El futbolista podría haber sido sancionado tras afirmar después de un Real Sociedad - Barcelona que "Yo creo que el árbitro lo ha visto y no lo ha querido pitar", pero según ha confirmado la ex trabajadora de la Federación Ana Muñoz, Rubiales hizo que no le cayera ningún partido para que no se perdiera el Clásico y que por eso tenían que posponer la decisión sobre su sanción.

La polémica viene del partido que disputaron el Real Sociedad - Barcelona de 2019 y que acabó con empate a dos. Los azulgranas se quejaron de un agarrón de Llorente a Piqué dentro del área en el descuento del encuentro pero que no era señalado por Alberola Rojas. Esto provocó las quejas de Busquets nada más acabar el partido, que afirmó que Alberola no quiso pitarlo, y del presidente en ese momento, Josep María Baromeu, que llegó a pedir explicaciones a la Federación por esta decisión arbitral.





Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado





Piqué hablón Rubiales sobre esta polémica

Nueva entrega este jueves en ‘El Confidencial’ de los audios intercambiados entre Luis Rubiales y Gerard Piqué. Según desvela este medio, el jugador azulgrana en diciembre de 2019, cuatro días antes de un Clásico que acabó con empate sin goles, se quejó de los árbitros y del uso del VAR a Rubiales.

La historia surge tras un partido entre la Real Sociedad y el Barcelona que acabó en tablas (2-2) y con polémica. El central aprovechó un mensaje del presidente de la RFEF para protestar porque no le habían señalado un penalti a favor en descuento de ese partido y el colegiado ni siquiera fue a revisarlo: “El VAR tendría que haber avisado al árbitro. Sobre todo si pitas el de Busquets”, escribió Piqué.

Tras el choque Rubiales mensajeó al futbolista para preguntarle cómo estaba a lo que este contestó con un "jodidos, hoy la han liado". El mandatario inquirió qué había pasado porque "no había visto lo del VAR" a lo que la respuesta del catalán fue clara: "Pues que no han consultado el VAR y era penalti clarísimo. Y los del VAR tampoco han dicho nada. Tendrían que haber avisado al árbitro". En la jugada, el árbitro estimó que se había producido un forcejeo mutuo entre Piqué y el defensa de la Real Sociedad.

Luis Rubiales salió al paso, como se escucha en el audio, y asegura que no había visto la jugada: "¿Sabes lo que pasa, Geri? Que o es clamoroso o... yo no lo he visto. Palabra de honor que yo no lo he visto. Estoy en Sevilla y... bueno, que en Sevilla también hay tele, pero que no lo he visto. Sé que os han pitado uno dudoso en contra, que si es dudoso no entran ni para bien ni para mal". "Tú sabes que estando yo por medio no hay ni ganas de perjudicar ni de beneficiar a nadie", continuó.

Cuatro días después en el Clásico, disputado en el Camp Nou, Barcelona y Real Madrid empataron sin goles en un duelo con polémica arbitral ya que el conjunto blanco se quejó incluso de manera institucional después de que no se le señalaran dos penaltis sobre Varane.