La última polémica del Mundial 2026: La medida de la FIFA que podría acabar con las Fan Zone

El fútbol siempre ha sido de los aficionados, aunque parece que cada vez menos. A los precios cada vez más elevados en los estadios y en los operadores se ha unido la decisión de la FIFA de cobrar por algo que hasta ahora siempre había sido gratis: Las Fan Zone. Una decisión que no se ha hecho oficial, pero que si ha sido filtrada y que ha provocado una gran polémica.

Y es que todo apunta a que en el próximo Mundial los aficionados tendrán que pagar para acceder a las tradicionales Fan Zone que se suelen colocar en las ciudades en las previas de los partidos para que se congreguen allí los hinchas de una misma selección. Siempre habían sido libres, al menos hasta ahora.

Si el de Estados Unidos ya era el torneo más caro de la historia, ahora encima habrá que pagar por ver los partido en una pantalla gigante. Y es que en Nueva York ya están a la venta los tickets para cada partido que se juegue allí. El valor de cada uno es de 12.50 dólares y la Fan Zone se ubicará en la zona de Queen´s. La duda de los aficionados es si este modelo se replicará en las otras 15 sedes, cosa que, por el momento, no se ha confirmado.