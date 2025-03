La última locura de Javi Poves: se autoexpulsa y se pega una rajada histórica contra sus jugadores

Últimamente, Javi Poves no deja de estar en boca de todos. Esta vez ha sido por su 'autoexpulsión' en el partido entre el Conquense y el Colonia Moscardó, del que es presidente el entrenador.

Poves tras ver la actuación de sus jugadores decidió autoexpulsarse y abandonó el campo cuando todavía el colegiado no le había enseñado la segunda amarilla. Fue en ese momento cuando el árbitro, López Rodríguez, se acercó a amonestarle y confirmar lo que el propio técnico había decidido por sí mismo.

Lo cierto es que este no fue el mejor partido del Moscardó. Ignacio Recalde fue expulsado a los once minutos por frenar una acción de gol y en tan solo dos minutos, Caballero le marcó dos tantos, que terminaron muy pronto con la capacidad de remontada del equipo de Poves. A pesar de eso en el minuto 83, recortaron distancias e incluso tuvieron una oportunidad para empatar el marcador.

"Mi expulsión es provocada. El árbitro no me iba a expulsar, pero yo es que, quizás es anómalo esto y no estéis acostumbrados a verlo, pero yo cuando no me veo representado por los jugadores, cuando veo que están haciendo absolutamente el ridículo y no representan lo que yo soy y lo que creo que debe ser el Moscardó, prefiero que me echen, sinceramente. Lo he hablado con el árbitro y lo ha entendido así. Sabía que quería irme del banquillo y me ha expulsado. Lo malo es la multa económica, pero llegado a este punto me da igual", explicó Javi Poves en la rueda de prensa posterior al partido.

Antes de esto calificó la actuación de sus jugadores como “jaimitadas”. "Yo no creo que haya un equipo en toda la Segunda RFEF que cada vez que sales al campo a los diez minutos estás temblando porque sabes que alguno no es que vaya a cometer un error, no, no. Son errores que te destrozan la planificación de todo. Hoy otro más", continuó diciendo.