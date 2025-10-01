La UEFA obliga a acortar casi tres metros el campo del Rayo, que se queda en el mínimo marcado por el reglamento

Vallecas siempre ha sido un campo muy especial. El estadio del Rayo Vallecano es uno de los campos más coquetos e históricos del fútbol español. Ubicado en pleno barrio, no tiene graderío en uno de sus fondos y tiene las medidas más pequeñas de la Primera División con 100x67 cuando lo recomendable para la FIFA es una extensión de 105x68 metros.

Este jueves el estadio acogerá el debut del Rayo en la Conference League con el Shkëndija de Macedonia del Norte como rival. Un partido en el que el terreno de juego tendrá que hacerse aún más pequeño para que el club pueda cumplir con las medidas de seguridad marcadas por la UEFA de 3 metros de distancia entre la grada y los futbolistas. Así pues se acortará 1 metro y 30 centímetros en cada banda hasta pasar a los 64 de ancho, el mínimo permitido para un partido profesional. El largo seguirá siendo, eso sí, de 100 metros.