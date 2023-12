La UEFA ya modificó en 2022 su normativa para la preautorización de nuevas competiciones

La UEFA modificó en junio de 2022 su normativa para la preautorización de nuevas competiciones internacionales de clubes, con el objetivo de proteger el modelo de deporte europeo y contar con normas de autorización y sanciones objetivas, transparentes y no discriminatorias. Pese a que el fallo del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) sobre la Superliga consideró ilegal la normativa de la FIFA y de la UEFA, que supedita a su autorización cualquier proyecto de nueva competición, "por no estar sujeta a ningún criterio que garantice su carácter transparente, objetivo, no discriminatorio y proporcionado", la UEFA cuenta con nuevas disposiciones al respecto que sí incluyen esos criterios desde el año pasado.

Dicha normativa de la UEFA establece para la autorización criterios administrativos y financieros, relativos a aspectos sobre cómo se va a distribuir la solidaridad y el calendario internacional; criterios deportivos y técnicos, que se refieren a los clubes y el modelo de clasificación, el reglamento y el calendario de partidos y criterios de mérito deportivo.

Estos últimos exigen la confirmación de que la competición debe cumplir con los principios de apertura y mérito deportivo y que no afecte al buen funcionamiento de las competiciones de clubes domésticas, ni a las competiciones de clubes de UEFA. También tiene en cuenta criterios éticos, relativos al cumplimiento de la normativa de la Agencia Mundial Antidopaje (AFA), los derechos humanos, disposiciones contra el amaño de partidos y apuestas y disponer de un mecanismo disciplinario independiente.

En cuanto al procedimiento, la normativa de la UEFA marca la solicitud debe presentarse doce meses antes del inicio de la competición que se quiere proponer. La UEFA adoptará la decisión posteriormente en un plazo de 12 meses y está decisión podrá estar sujeta a "confirmación por escrito de aceptación de todas la asociaciones miembro y ligas afiliadas afectadas por las competiciones de clubes internacionales".

Si la UEFA rechaza la solicitud no se podrá presentar una nueva petición durante al menos doce meses. La normativa que rige desde junio establece que ante cualquier incumplimiento de estas normas de autorización previa, la UEFA puede aplicar sanciones de acuerdo a su reglamento disciplinario. También prevé sanciones adicionales, que van desde la advertencia por una primera infracción leve, a multas de 500.000€ (por una primera infracción leve hasta el 10% de la facturación en caso de reincidencia).

La exclusión de las competiciones de clubes de la UEFA y la inelegibilidad siempre y cuando el club participe en una competición no autorizada y/o mientras dure la alianza son las sanciones más graves. Las nuevas normas de la UEFA dictan a su vez que los organizadores de competiciones no autorizadas pueden verse afectados por la prohibición de organizar competiciones de clubes internacionales por un periodo de tres años.

Tras el fallo del TJUE, la UEFA mostró su confianza "en la solidez de sus nuevas reglas y, específicamente, en que cumplen con todas las leyes y regulaciones europeas pertinentes" y LaLiga, única liga profesional personada en el procedimiento, afirmó que el TJUE asegura que “una competición como la del proyecto de la Superliga no debe ser necesariamente autorizada". LaLiga destacó que lo que el TJUE pide a UEFA que haga, ya lo tiene reflejado en su normativa, ya que esta recoge desde 2022 una modificación para la preautorización de nuevas competiciones, que se adapta a lo que ahora está pidiendo el TJUE.

El organismo mantuvo que el formato presentado hoy por A22, empresa promotora de la Superliga,"es cerrado" y aclaró que "si el Girona o el Atlético, por poner ejemplos, ganan LALIGA, no van a la 'Champions', a la 1ª (STAR). Se irán a la 3ª categoría (la actual Liga Conferencia y solo podrán llegar a la 2ª o la 1ª si son finalistas en esos títulos".

A la postura de la UEFA y LaLiga contra el proyecto de la Superliga se sumaron este jueves las Asociaciones Europeas de Clubes (ECA) (UEC), clubes a título individual, Ligas europeas (EPFL) y aficionados (FSE). El Gobierno británico también insistió en su intención de aprobar este año la reforma del fútbol inglés que, entre otras medidas, pretende prohibir a los clubes adherirse a competiciones externas a la UEFA, FIFA y Premier League.