La UCI analizará la normativa de los cascos vistos en la contrarreloj de la Tirreno-Adriático

Este anuncio del ente rector del ciclismo mundial llega después de ver el casco que utilizó el danés Jonas Vingegaard y sus compañeros del equipo Visma-Lease a Bike este lunes en la crono de la Tirreno-Adriático y fabricado por 'Giro Sport Design'.

La federación no esconde que "la búsqueda constante de mejores prestaciones y una atención cada vez mayor a los detalles está llevando a los equipos profesionales y a los fabricantes de equipos a desarrollar sus equipos con mayor frecuencia y con diseños cada vez más radicales" y por ello quiso "aclarar su posición" respecto a este equipamiento.

La UCI indicó que informó recientemente a la marca 'Specialized' de una revisión que había realizado en su casco TT5 y su 'calcetín' que cubre la cabeza del ciclista para ver si "cumplía" con la parte de su reglamento referido a la prohibición del "uso de componentes 'no esenciales' que no sean exclusivamente para fines de vestimenta o seguridad".

Tras realizar "un minucioso proceso, que incluyó consultas con 'Specialized', así como el examen de documentación vinculada a la certificación del casco, instrucciones de seguridad e información de fuentes públicas", se concluyó que este 'calcetín' era uno de esos denominados componentes no esenciales y ya no podrá usarse en sus competiciones a partir del 2 de abril de 2024.

En cuanto al casco fabricado por 'Giro Sport Design' y que fue usado por el Visma-Lease a Bike en el prólogo de la Tirreno-Adriático y que portó Vingegaard, así como el 'Rudy Project Windgream HL 85' y el 'Poc Tempor', que usaron Bahrain Victorious y otros equipos, respectivamente, reconoce que, "si bien puede no contravenir directamente" su normativa, sí "plantea una cuestión importante relativa a la tendencia actual y más amplia en el diseño de cascos para contrarreloj, que se centra más en el rendimiento que en la función principal de un casco, es decir, garantizar la seguridad de los ciclistas en caso de caída".

