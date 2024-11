Tremendo cabreo de Leclerc con su compañero Carlos Sainz: "Díselo en español"

A Carlos Sainz le quedan dos carreras en Ferrari. Tres si contamos la de este domingo en Las Vegas en la que ha vuelto a subir al podio, después de un carrusel de cambios de posición que ha terminado de la mejor manera posible para el madrileño.

Sin embargo, ha vuelto a tener sus más y sus menos con su compañero de equipo Charles Leclerc que se ha quejado amargamente por radio del comportamiento del español y que luego ha cargado contra él ante los medios de comunicación.

Y es que el monegasco se quejó durante la carrera de las maniobras de un Sainz que le arrebató la tercera posición después de adelantarle en dos ocasiones en pista y demostrar que era más rápido que su compañero.

De hecho, en un momento de la prueba con Sainz tercero y Leclerc cuarto, aunque ambos acechados por Hamilton el madrileño pidió entrar en boxes, le dijeron por radio que no estaban preparados y que dejara pasar a su compañero y aguantara. Lo hizo, pero a regañadientes.

Radio Messages Mensaje a Leclerc por radio en el que le informaban de que Sainz no le pasaría.

A su vuelta a pista la escudería italiana mandó órdenes de equipo a Sainz para que no apretara a Leclerc: "Hemos dicho a Carlos que no adelante, aunque será muy justo. Se le ha dicho que no se te ponga con presión, así que solamente ten cuidado de tus neumáticos. Enfócate en tus gomas", le repitieron a Leclerc hasta en dos ocasiones por la radio. Sin embargo, Sainz seguía apretando y el monegasco se hartó: "¡Intenta decírselo en español!", gritó por la radio.

Tras ser adelantado y tener que conformarse con la cuarta plaza se le vio muy molesto: "Sí, lo que quieras. Como siempre. Sí, hice mi trabajo. Pero hablar bien me jode todo el tiempo. Todo el tiempo. No está siendo amable, solo está siendo respetuoso. Sé que tengo que callarme, pero en algún momento siempre pasa lo mismo, así que, oh, Dios mío", dijo el monaguesco.