El tremendo cabreo de Jordi Alba con el árbitro tras la eliminación del Inter de Miami: "Eres un cagón, eres un cagón..."

Jordi Alba reconoció este sábado la gran decepción del Inter Miami por su batacazo ante el Atlanta United, que les eliminó en la primera ronda del 'playoff' de la MLS por 2-3 en el tercer partido y 1-2 en la serie al mejor de tres.

"Es un día complicado. Hay que valorar todo, pero desde dentro creo que nos ha faltado pues tener más controlado sobre todo sus contras. Creo que hemos merecido más goles en los tres partidos, sobre todo en el segundo y en el tercero", analizó el lateral izquierdo en zona mixta.

Cordon Press Jordi Alba, durante el partido ante el Atlanta United.

"Hoy creo que hemos sido superiores, hemos dominado, pero ellos se han acercado cuatro veces y nos han hecho tres goles. Cosas que corregir claramente pero, bueno, es un día jodido. Teníamos la aspiración de poder ganar pero hay que felicitar al equipo rival y no queda otra que asimilar todo lo que ha pasado, corregir cosas y para el futuro espero que nos sirva", agregó el español.

"A mi entender, yo no soy quien vaya a cambiar ahora cómo se tiene que competir, pero me parece un poco injusto este formato. Está claro que se lleva muchos años haciendo así, pero si me preguntas y por mí fuera tendría que ser el campeón de una conferencia contra el campeón de la otra para que sea lo más justo posible", añadió.

El lateral izquierdo terminó enfadadísimo con la actuación del colegiado tal y como se puede ver en un vídeo en las redes sociales. El catalán se retiró del terreno de juego gritando con gesto de cabreo "eres un cagón, eres un cagón...".