¿Tras la dura sanción al Everton, podrían bajar a Segunda al Manchester City y al Chelsea?

La comisión independiente de la Premier League sancionaba este viernes al Everton con la pérdida de 10 puntos por irregularidades financieras. Los toffees se quedan, tras el castigo, penúltimos en la tabla con solo 4 puntos. Una decisión ejemplarizante que pone el foco en dos de los grandes del campeonato: Manchester City y Chelsea que se exponen a una pena mucho más fuerte que la que ha recibido el conjunto de Liverpool.

Y es que el Everton, que aseguró estar "en shock" y "decepcionado" aseguró que mirarán "con gran interés" los otros casos en curso, como el del Manchester City, actual campeón de Europa y de la Premier League, acusado de 115 brechas económicas. Según la comisión, los toffees perdieron en la temporada 2021-2022 124,5 millones de libras, lo que excede el límite de 105 millones a tres años que permite la competición.

¿Será capaz de actuar con la misma contundencia con dos gigantes el nuevo organismo de control financiero? Y es que el castigo al Everton, por solo un caso, ha derivado en la mayor sanción de la historia de la Premier League. ¿Entonces qué debería pasar con los 115 casos de incumplimiento que se están investigando en el City?

En el horizonte aparece el temor de un posible descenso administrativo a la Championship de manera directa o indirecta. Es decir se les podría mandar directamente a Segunda o se les restarían tantos puntos que acabarían bajando si o si de categoría. Stefan Borson, abogado que ha asesorado al City en estos asuntos aseguraba que hay peligro real sobre ambos clubes: "Para mí, 10 puntos para el Everton me parecen duros por una simple infracción del FFP. Pero refuerza que las sanciones contra el City y ahora contra el Chelsea podrían inducir al descenso".

Ironically, the developments/further revelations on the Chelsea case *may* be more of an issue for City than the Everton findings.



Chelsea will give observers (and possibly Commission members themselves) the impression that clearly questionable, off book, payments to agents is…