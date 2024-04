Topuria ya sabe quién será su próximo rival

El evento número 300 de la UFC prometía ser espectacular. La mayor compañía de artes marciales mixtas del planeta había preparado un cartel impresionante para honrar una cifra redonda y la noche no pudo ser más perfecta. Hasta 12 campeones llegaron a subirse al octogono de Las Vegas y las peleas cumplieron todas las expectativas. Entre ellas las de un Ilia Topuria que disfrutó como un niño en las gradas.

Sin duda, la más esperada era la que enfrentaba al hawaiano Max Holloway y al estadounidense Justin Gaethje por el título honorifico del BMF (Baddest Mother Fucker). Holloway mandó a la lona a su rival con un brutal KO en el último segundo y reclamó la oportunidad de pelear contra Topuria, monarca del peso pluma. El hispano-georgiano recogió el guante y asumió el reto desde las gradas.

"¿Quién es el verdadero BMF? Lo he hecho por vosotros, tenía mucho que perder en esta pelea. Quiero al campeón de las 145 libras, quiero a Ilia Topuria. Él está aquí. En España o donde sea. Estoy en la línea del título", afirmó Holloway buscando a Topuria entre las gradas. Al campeón del peso pluma le pasaron el micrófono y aceptó: "Tenemos claramente la siguiente pelea, es Max Holloway. Hoy es su noche, que la disfrute, que le va a tocar remar de nuevo”, concluyó 'El Matador'.

Ilia Topuria: "Its clear for me, my next fight is against Max Holloway, congratulations and enjoy tonight, but after fighting me he will have to go back in the line"



Via @ESPNDeporteshttps://t.co/m5cjiGbCQupic.twitter.com/dYH4ZJLacw