Tomás Guasch, irónico con la debilidad de Mbappé como futbolista: "Cometerán una irresponsabilidad"

Kylian Mbappé es libre de negociar desde el pasado 1 de enero con cualquier club, tras renunciar en el verano de 2023 a ampliar su vinculación con el París Saint-Germain. El delantero francés envió una carta en la que rechazaba el año opcional que incluía su contrato firmado en 2022.

Y este jueves el futbolista, según diferentes informaciones, habría comunicado a Nasser Al-Khelaifi su marcha del conjunto parisino a la conclusión de la presente temporada. Mbappé llegó al PSG en 2017 procedente del Mónaco y ya desde aquel entonces el Real Madrid anhela su fichaje y ahora estaría más cerca de nunca de conseguirlo.

Luis Enrique no se pronuncia sobre la decisión de Mbappé

Luis Enrique ha tenido que lidiar este viernes, una vez más, con las preguntas sobre el futuro de Kylian Mbappé. Y esta vez las preguntas en la rueda de prensa del entrenador del París Saint-Germain han girado en torno a la marcha del futbolista francés del equipo. "El club y el equipo están por encima de las individualidades", empezó diciendo el preparador asturiano.

Y añadía en un intento de zanjar el tema: "Hasta que las partes implicadas se pronuncien, yo no pienso hacer comentarios". Este fin de semana el PSG juega contra el Nantes, pero los intentos de Luis Enrique de centrarse en lo deportivo se vieron truncados y solo recibía preguntas sobre el futuro de su jugador estrella.

"El ambiente del entrenamiento de hoy ha sido normal y corriente, sin novedades. No me preocupa en absoluto el efecto en la plantilla la posible salida de Mbappé", afirmó el entrenador que llegó al banquillo del PSG hace tan solo seis meses. Y agregaba: "Para poder estar sentado aquí hace falta tener una personalidad y una experiencia, como los jugadores para poder jugar aquí".

Por último, Luis Enrique hizo referencia a la presión que deben saber soportar todos los miembros del conjunto francés. "Hay que saber digerir los rumores al igual que las críticas y los elogios. Y al que no le guste no puede estar en un club como el nuestro".

Aunque antes de finalizar con el tema Mbappé el entrenador aseguró que trabaja "cada día" con la dirección técnica "sobre el futuro de la plantilla".

La opinión de Tomás Guasch

"¡Buenas! Ahora resulta que Kylian Mbappé no defiende. No va a seguir en el PSG y todo apunta que le va a fichar el Real Madrid. Y a medida que se acerque el momento, iremos descubriendo más cosas como que ronca por las noches, tiene caspa... en fin, nos lo venderán como algo que no es.

Le han bastado 90 minutos contra la Real Sociedad para confirmar que el tipo no es el crack completo que no están queriendo vender. Si el Madrid comete la irresponsabilidad de ficharle, yo le mandaría un tiempo a vivir con Pirri o Sanchís para que todos le hagan abrazar su gusto por el fútbol defensivo.

El próximo 5 de marzo estaré en Anoeta y tendré la oportunidad de ver a Mbappé en directo. Como ya saben, ver las cosas en directo y en televisión son cosas totalmente diferents. Comprobaré si se convierte en la sombra de Le Normand y Zueldia o, si por el contrario, vive a su aire durante los partidos evidenciando sus tremendas carencias que le impiden ser un crack total.

Y estoy dispuesto a hacerle un informe al Real Madrid, eso sí...¡cobrando! Por si le puede servir al equipo blanco para tomar esta difícil decisión de incorporar a este chico a su plantilla.

Aparte de todo esto se han jugado los primeros cruces de la Liga de Campeones. La Real Sociedad necesita una noche mágica para superar la eliminatoria contra el PSG, que puede llegar si recupera el gol perdido. Y el Real Madrid, por su parte, encarriló el duelo contra el Leipzig con una gran actuación de Lunin, que evidenció ciertos problemas defensivos. Problemas que, como no, confirman que Mbappé no defiende".

