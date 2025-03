Tomas Guasch aplaude los cambios de Luis de Fuente: “Su mejor partido en el banquillo”

“Dos entrenadores marcan el día de hoy. Luis de la Fuente y Jagoba Barrasate”, empezó diciendo Tomás Guasch en su 'Tiempo de Análisis.

Ayer las Selección Española se midió a Países Bajos para disputar la ida de los cuartos de final de la Liga de las Naciones, un partido que fue "de los menos lucido de la selección en los últimos tiempos".

A pesar de eso, se consiguió un empate gracias al buen hacer de Luis de la Fuente por el "triple cambio: Lamine, fuera; Pedri y Morata. Eso fue orden del entrenador". "Ayer de la Fuente lo bordó. España había jugado diez minutos como España, Holanda no veía la pelota y se jugaba en su terreno. Parecía que eso iba ser cobrar la lotería", continuó diciendo.

EFE Once titular de la selección española en Róterdam frente a Países Bajos

Algo que no fue así porque, a pesar de que España mostraba credenciales de campeón pero Países Bajos ya había avisado con un disparo de Gakpo, alto. Koeman apuntó al flanco de Pedro Porro, con poca ayuda defensiva de Lamine Yamal y se comenzaron a ver síntomas de sufrimiento, especialmente con el despertar de Frimpong que dio la noche a Cucurella.

Además, el segundo tiempo no puedo comenzar peor porque no se había cumplido el primer minuto cuando de nuevo Frimpong imponía su velocidad ante Cucurella, la ponía atrás y en esta ocasión Reijnders ajustaba su disparo al poste llegando desde atrás. Imposible para Unai.

"El partido se puso complicado. Los cambios fueron los que a España la revitalizaron y acabó firmando un empate, encontrando un empate, que deja la eliminatoria más o menos de cara para el partido de Valencia", analizó.

CORDONPRESS Luis de la Fuente, seleccionador de España, durante el partido frente a Países Bajos

"Fue el peor partido de España y el mejor desde la Fuente en el banquillo, sin la menor duda. Para mí el resultado final fue Holanda, 2 - de la Fuente, 2", continuó diciendo.

Pero eso no es todo, porque el otro entrenador al que aplaudió Tomás Guasch fue Arrasate que "me tiene rendido". "El fútbol antes era de los aficionados y ahora ya no, es de las televisiones y es otra historia. Los horarios los pone la tele, no piensa en ellos. Nos estamos alejando todos, nosotros también con entrenamientos a puerta cerrada o que el club de un producto enlatado sin poder entrevistar a jugadores. Todo, no solo echo la culpa a uno, se ha alejado y luego le pedimos a la afición que nos anime, y no nos damos cuenta de que nos alejamos de ellos", dijo el entrenador del Mallorca.

lesión de pau cubarsí

El central del Barcelona Pau Cubarsí abandonó la concentración de la selección española en Valencia y regresó a Barcelona para empezar el proceso de recuperación de las molestias que sufre en el tobillo derecho, según informó este viernes la Real Federación Española de Fútbol (RFEF).

El defensa catalán se lesionó este jueves, cuando recibió un golpe mediada la primera parte que le hizo jugar con dolor hasta que en el minuto 40 tuvo que abandonar el partido tras dejarse caer sobre el césped.

Cordon Press Pau Cubarsí, con la selección española

El zaguero es una pieza fundamental en los planes del entrenador del Barcelona, Hansi Flick, y, a la espera de conocer el tiempo previsto de baja, su ausencia supondría un contratiempo importante para el cuadro azulgrana, que disputará cinco partidos en los próximos doce días.

