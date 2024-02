Tomás Guasch alucina con los principales afectados por la tarjeta azul: "Me asombra su silencio"

La tarjeta azul ha caído casi peor que la Superliga dentro del mundo futbolístico. La mayoría de aficionados, entrenadores y jugadores (por no decir todos) han rechazado rotundamente la implementación de esta nueva sanción en el reglamento del deporte rey en multitud de países europeos.

Según informó el diario británico 'The Telegraph', el reglamento del fútbol contemplará dentro de poco un nuevo tipo de expulsión. La tarjeta azul implicará la salida del campo durante diez minutos y se utilizará para los siguientes casos: cuando los jugadores comentan faltas tácticas sin que exista ocasión manifiesta de gol y cuando los jugadores protesten de manera masiva o individual al colegiado. Además, un jugador será expulsado del partido si recibe dos tarjetas azules, o una azul y una amarilla (y viceversa).

Esta nueva sanción podría tener consecuencias nefastas para los equipos. Es obvio que se reducirían de forma drástica las protestas al árbitro, pero se podrían generar situaciones completamente anómalas en el fútbol. ¿Os imagináis un partido en el que jueguen 7 contra 11 durante diez minutos? ¿Os imagináis que un portero es expulsado durante diez minutos en un partido? Estas y muchas más son las situaciones que podrían generar las tarjetas azules en el fútbol.

El máximo organismo internacional de fútbol ha tenido que salir a desmentir esta información publicada por el diario británico y ha asegurado que la tarjeta azul no será una realidad en el fútbol profesional de manera inminente: "La FIFA desea aclarar que los informes sobre la llamada 'tarjeta azul' en los niveles de élite del fútbol son incorrectos y prematuros", sentenció la FIFA a través de un comunicado.

FIFA wishes to clarify that reports of the so-called 'blue card' at elite levels of football are incorrect and premature.



Any such trials, if implemented, should be limited to testing in a responsible manner at lower levels, a position that FIFA intends to reiterate when this…