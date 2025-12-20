Thiago Silva vuelve a Europa a los 41 años para cerrar su herida con el Oporto

Thiago Silva es una leyenda del fútbol. El central brasileño de 41 años sigue dando coletazos y se resiste a colgar las botas. Hace unos días rescindía su contrato con el Fluminense brasileño, en el que era indiscutible, y ya tiene nuevo equipo. El defensa reforzará la zaga del Oporto, el líder de la liga lusa y que juega esta temporada la Europa League.

Los dragoes han hecho oficial el fichaje del veterano Thiago Silva que después de pasar 15 temporadas en Europa en las filas del Milán, el PSG y el Chelsea retornó en 2024 a su país para enrolarse en el Fluminense con el que rescindió de mutuo acuerdo. Su intención era volver a Europa para estar cerca de su familia que reside en Londres y al final se ha decantado por el Oporto en un movimiento que nadie vio venir.

Regresa así a un club al que representó en la temporada 2004/05, cuando jugaba en el FC Porto B. Llega con 31 trofeos ganados a lo largo de su carrera: 1 UEFA Champions League, 1 Copa Mundial de Clubes de la FIFA, 1 Supercopa de la UEFA, 7 títulos de liga francesa, 1 título de liga italiana, 1 Copa do Brasil, 5 Copas de Francia, 6 Copas de la Liga francesa, 5 Supercopas de Francia y 1 Supercopa de Italia. A estos, suma la Copa América y la Copa Confederaciones de la FIFA ganadas con la selección brasileña con la que ha sido internacional en 113 ocasiones.