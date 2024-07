Thiago Alcántara cuelga las botas a los 33 años: "Gracias, fútbol"

Thiago Alcántara deja el fútbol.

Este lunes, el jugador ha comunicado su decisión de forma pública a través de un breve mensaje en sus redes sociales.

"Siempre estaré dispuesto a devolver lo que se me ha dado y agradezco el tiempo que lo he disfrutado. Gracias, fútbol. Y a todos los que me acompañaron y me hicieron mejor jugador y persona en el camino. See you soon, Thiago", escribió.

Thiago acompañó el mensaje con una serie de fotografías que recorren su biografía profesional: con sus títulos, con las camiseta del Barcelona, Selección Española, Bayern Munich y Liverpool.

Un largo legado de éxitos en su carrera

El centrocampista se retira con más de 500 partidos oficiales a sus espaldas y un largo arsenal de títulos: 2 Ligas de Campeones, 7 Bundesligas, 4 Ligas, 4 Copas de Alemania, 2 Copas del Rey, 1 FA Cup y 2 Supercopas de Europa, entre otros.

Thiago Alcantara sale lesionado durante en el partido entre Liverpool FC y Wolverhampton Wanderers | EFE

También participó, con España, en las Eurocopas de 2016 y 2020 más el Mundial 2018.