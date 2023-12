Joao Félix, protagonista de El Tertulión de los domingos de Tiempo de Juego

Este domingo hablamos de la importante victoria del Barcelona ante el Atlético de Madrid en el Estadio Lluis Companys gracias a un gol del ex colchonero Joao Félix. El delantero portugués marcó en el minuto 28 el único gol del partido, tras finalizar una buena contra picando la pelota por encima de Oblak. Joao Félix estuvo en boca de todos durante la semana por si celebraría en el caso de que marcara ante su ex equipo. Finalmente, lo celebró subiéndose a la valla publicitaria y abriendo los brazos, algo que según contó Antonio Ruiz no gustó en el vestuario del Atlético de Madrid.

En ese escenario, sufrió el Barça cuando el Atlético se adueñó del balón en el último cuarto de hora. La ocasión más clara de los colchoneros llegó a balón parado. Memphis trazó un tiro directo milimétrico que Iñaki Peña, que encadenaba su tercera titularidad por la lesión de Ter Stegen, despejó con una atajada digna del arquero alemán. Hundido en su área, el Barça tuvo el segundo en una contra que Lewandowski no supo remachar y Correa tuvo el empate con un potente remate que Iñaki Peña rechazó con el pecho. Respiraba el Barça, que se sitúa a cuatro puntos del Real Madrid y el Girona.

BARCELONA (ESPAÑA), 03/12/2023. El delantero portugués del FC Barcelona João Félix celebra su gol, primero de su equipo, durante el partido correspondiente a la jornada 15 de LaLiga que disputan FC Barcelona y Atlético de Madrid este domingo en el Estadio Olímpico de Barcelona.- EFE/ Enric Fontcuberta





Joao Félix, MVP del partido

El jugador del Barcelona cedido por el Atlético de Madrid, Joao Félix, admitió que su tanto, que dio la victoria al equipo azulgrana contra el conjunto colchonero (1-0), significo un "alivio" por "todo lo vivido" este último verano cuando dejó el Metropolitano: "Solo las personas cerca de mí saben cómo ha sido. Mi familia principalmente. Esto ha sido para ellos y un alivio", aseguró el delantero en declaraciones a Movistar LaLiga.



Joao calificó la celebración del tanto de "espontánea" y dijo estar "tranquilo", pese a los comentarios de algunos de sus excompañeros antes del partido: "Siempre soy el tema, pero estoy tranquilo, porque no miro lo que hablan y hago mi trabajo. Trabajo cada día para mejorar. Disfruto de mis compañeros y del club que me recibió bien", agregó. Y, en este sentido, puntualizó que no tiene "nada" en contra de sus excompañeros del Atlético de Madrid, con los que se lleva "bien". A pesar de estar palabras, el portugués tuvo un problema durante el partido con Giménez, que llegó a amenazarle después de un beso que lanzó el delantero azulgrana a la afición rojiblanca.



Sobre el triunfo, que mantiene al Barça en la pugna por el título de Liga, señaló que es "muy importante" y que les servirá para afrontar con confianza el próximo partido contra el Girona.

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

Joao Félix lanza un beso tras la celebración del gol marcado frente al Atlético de Madrid





Oblak critica su equipo

El portero del Atlético de Madrid Jan Oblak afirmó este domingo, tras perder ante el Barcelona (1-0), que si su equipo "hubiera jugado como en la segunda parte", habría puntuado en el Estadio Olímpico Lluís Companys: "Hemos tirado la primera parte y hemos hecho lo posible para igualar el partido en la segunda", lamentó el guardameta esloveno en declaraciones en Movistar LaLiga.



Oblak lamentó que en el primer tiempo "nadie quería balón ni jugar" a lo largo del duelo, y aseguró desconocer "qué sucedió" con el rendimiento del cuadro rojiblanco en el primer tiempo.



Preguntado sobre por qué el Atlético, desde que es entrenado por Diego Pablo 'Cholo' Simeone, nunca ha ganado como visitante ante el Barça en liga, respondió: "Ahora no es el Camp Nou y tampoco hemos conseguido victoria. Algo pasa aquí".