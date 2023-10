Correa golea tras su lesión, en el Tertulión de los domingos

Comenzamos hablando en el Tertulión de los domingos de uno de los protagonistas de la jornada, Ángel Correa. El delantero argentino fue el autor de dos goles en la remontada del Atlético de Madrid ante el Cádiz en el Metropolitano, partido que acabó ganando 3-2. Correa sufrió el domingo pasado una fuerte entrada de Bellingham que provocó las quejas de los rojiblancos. Según el parte médico del servicio médico del Atlético, el delantero sufría un esguince de rodilla que le hizo perderse el partido ante Osasuna del pasado jueves; información que acompañaba con una fotografía de la entrada de Bellingham. Después del partido de este domingo ante los gaditanos, mucha gente ha acusado al Atleti de haber mentido en el diagnóstico.





Ángel Correa, delantero argentino del Atlético de Madrid y autor de dos de los tres goles de su equipo en la victoria ante el Cádiz (3-2), aseguró este domingo que sin Álvaro Morata por sanción quiso "forzar" su rodilla lesionada para "ayudar" a su equipo. "Trato de ayudar al equipo donde necesite. Me dijo el entrenador que jugara de nueve para que Griezmann tuviese más libertad atrás. Salió bien. Este era el partido más complicado después de ganar los otros dos partidos. Queríamos terminar bien la semana y, ahora, a preparar el partido del viernes que es una final para nosotros", finalizó.

Un aficionado del Athletic, protagonista de la jornada

La imagen del sábado se vio en el Real Sociedad – Athletic de Bilbao, partido en el que los realistas golearon 3-0 y pudimos ver a un aficionado del Athletic rodeado de toda la afición de la Real Sociedad , que estaba celebrando uno de los goles del derbi vasco. El aficionado sale en el vídeo viral con los brazos cruzado, sonriendo, mientras miles de aficionados celebran de espaldas el gol de su equipo.

El Reale Arena vivió una de las imágenes de LaLiga en sus gradas durante el derbi vasco





En el Tertulión se aprovechó para hablar del gran ambiente vivido en el Reale Arena entre las aficiones de la Real Sociedad y el Athletic Bilbao, completamente hermanadas y dando ejemplo de cómo se deben vivir los partidos de fútbol.

El Real Madrid recupera el liderato

Manolo Lama analizó la victoria del Real Madrid en Girona, explicando que los blancos jugaron a lo que les gusta, que es estar bien colocados atrás y saliendo al contragolpe. El Madrid ganó 0-3 a un Girona que está siendo la revelación de la temporada y que marchaba líder hasta el partido de este sábado. En este encuentro, Vinicius volvió a ser titular tras su lesión y pudo jugar 60 minutos, aunque no pudo ver puerta. Lios goleadores fueron Joselu, único delantero centro del equipo tras la marcha de Benzema, Tchouameni y Bellingham, que volvió a demostrar que es uno de los grandes fichajes de la temporada.

En el Tertulión se debatió la importancia de Joselu, que volvió a marcar en Motilivi y que está haciéndose con la titularidad en el once de Ancelotti. El ex delantero del Espanyol está muy por encima de la eficacia de Rodrygo, que esta temporada está contando con muchos minutos como titular pero que no está teniendo la eficacia goleadora de otros años, especialmente en Champions, donde fue la pieza clave de los blancos saliendo desde el banquillo hace dos años.

La nota negativa fue la fuerte entrada de Nacho a Portu cerca del final del partido. El defensa blanco sorprendió a todo el mundo cuando, mientras Portu controlaba un balón en el centro del campo, se tiraba a las piernas del futbolista del Girona y que Paco González calificó como "una ida de olla". Según ha informado Albert Díez, parece que Portu no sufre una lesión grave. Isaac Fouto informó que Nacho será sancionado siguiendo el artículi que habla de "violencia en el juego", lo que serían entre uno y tres partidos, dependiendo de si hay balón en juego y si el jugador se marcha lesionado. A favor tiene que el acta dice que sí hay balón en juego, pero lo malo es que Portu se marchó en camilla del campo.





Portu abandona el terreno de juego en camilla tras la fortísima patada de Nacho.EFE









