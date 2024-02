Tere Abelleira, en Deportes COPE: "Mi futuro está por decidir, pero no cierro la puerta a nada"

La centrocampista del Real Madrid y de la selección española ha pasado por los micrófonos de Deportes COPE en la previa del trascendental partido ante Países Bajos en el que este viernes España se juega el pase a los Juegos Olímpicos de París 2024.

Tere Abelleira ha reconocido que estar en "unos Juegos era algo que se veía lejano, pero mi hermana los veía en la tele porque le gustaba el atletismo y parecía un sueño". "No pensamos en dobles opciones hay que ganar como sea y a eso vamos a ir", ha afirmado sobre el partido de este viernes y la posibilidad de que una derrota de Alemania deja abierto un billete olímpico para el partido por el tercer puesto de la Liga de Naciones.

"Es un rival muy difícil, en el Mundial nos puso las cosas muy complicadas y tuvimos que ir a la prórroga. Va a ser un partido de muy alto nivel", ha afirmado sobre Países Bajos antes de hablar sobre su convocatoria estando tocada, al igual que Alexia Putellas, y cómo ha sentado en su club: "Lo importante es que todo está consensuado y gracias a eso estoy tranquila por estar aquí".

Sobre su futuro, ya que acaba contrato en junio con el Real Madrid, ha desvelado que "aún queda mucha temporada y todo está por decidir, pero no cierro opciones a nada". Y es que se la ha relacionado con el Chelsea, aunque ha asegurado que no piensa en otra cosa que en "recuperarse y terminar la temporada de la mejor forma posible". "He aprendido a sacarme las cosas de la cabeza y estar centrada, hay que barajar pros y contras y ya se verá", ha finalizado sobre su futuro.

Por último ha reconocido que "la temporada no está siendo como queríamos, aspirábamos a cosas más grandes, pero también hay que poner todo en contexto y ver que somos un equipo que acaba de nacer" y que "el Barcelona es más equipo que nosotras, pero pronto intentaremos a la afición la alegría que busca".