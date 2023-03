La teoría de Manolo Lama sobre el futuro de Carlo Ancelotti, el Real Madrid y Brasil: "Y queda como un señor"

Las dudas sobre el futuro de Carlo Ancelotti siguen. Casemiro, centrocampista del Manchester United, pidió este viernes zanjar las conjeturas en torno a la posible llegada del entrenador al banquillo de la selección brasileña por respeto al técnico italiano y a su club, el Real Madrid. Lejos de que eso sucediera, Ednaldo Rodrigues, presidente de la CBF, asegura que los aficionados se lo piden por la calle y no ocultó su interés por el italiano: "Tengamos fe en Dios, esperemos el momento adecuado y veremos si podemos hacerlo realidad". Todo esto fue motivo de discusión en el tramo final de 'Tiempo de Juego'.

Ancelotti se mostró convencido de que cerrará la temporada con un título grande que le permitirá cumplir su contrato con el club hasta junio de 2024, aunque aseguró que si la directiva decide a final de la presente campaña que no siga, estará igualmente "agradecido de por vida" justo antes del parón de selecciones: "Es una evaluación que tiene que hacer el club, yo ya he dicho muchas veces que me quedaría toda la vida en el Real Madrid. Como es imposible, es una decisión que debe tomar el club a final de temporada, pase lo que pase".

Todo esto se ha calentado también por las bromas que desveló Rodrygo Goes en el vestuario blanco. El delantero del Real Madrid, afirmó que sería "un honor" tener a Ancelotti al frente de la selección brasileña. "Bromeamos. Yo le digo: 'Míster, te estamos esperando allí'. Él bromea diciendo que vamos a hacer las convocatorias juntos", señaló. El jugador ofensivo recalcó que esos comentarios los hacen "en tono de broma", pero reconoció que "toda broma tiene un poquito de verdad". Los tertuianos del 'Tertulión' de 'Tiempo de Juego' esgrimieron su opinión sobre toda esta polémica en torno al técnico italiano este domingo.

"¿Le queréis jubilar?"

"Lo que dice el presidente, más claro, no lo puede decir", esgrime Miguel Rico. Para Tomás Guasch, "si el Madrid dijera que tiene un año de contrato y va a cumplir con él, aunque bajen a segunda, se acababa todo". Miguel Ángel Díaz señala que "aquí tiene que quedar una cosa clara": "Ancelotti quiere seguir en el Madrid". "Ahora, si le echan, pues se irá a Brasil", reflexiona. Aunque Santi Cañizares entiende que "hay muchas formas de perder la Champions". "Desde el año 2000, ningún entrenador ha seguido sin ganar alguno de los tres títulos importantes", señala Miguel Ángel Díaz.

Ante estas reflexiones, Manolo Lama hizo la suya que resumió el sentir en el caso de que de verdad se quiera ir y que puedes escuchar aquí. Miguel Rico lanzó la pregunta sobre si "la salida de Julian Nagelsmann del Bayern abona la teoría de que se vaya". Tomás Guasch explica que el Real Madrid "ya habló con él" y dijo que "era demasiado joven para asumir ese reto". Roberto Palomar contesta diciendo que "no hay ningún nombre detrás de Ancelotti que te invite a pensar que se vaya". David Albelda defiende que "reúne un perfil de selección".