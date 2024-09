El técnico de Levante carga contra LaLiga por los horarios: "Me preocupa..."

El entrenador del Levante, Julián Calero, se quejó este sábado de forma vehemente por el hecho de tener que jugar este domingo ante el Cartagena a domicilio a las 16:15 horas, cuando se esperan temperaturas superiores a los treinta grados, y aseguró que le preocupa la salud de los futbolistas y de los espectadores.

“En Cartagena especialmente arrea muy bien. Me preocupa por el calor excesivo que va a hacer. Me parece preocupante poner los partidos a esas horas en estos sitios en estas fechas”, dijo Calero en la rueda de prensa previa al partido.

“No me preocupa por mi equipo o porque nos va a afectar más que al rival, nos va a afectar a los dos igual. Quien haya puesto el partido a esa hora con el calor que va a hacer creo que no ha pensado muy bien en las consecuencias. Estoy preocupado por la salud de los jugadores y tampoco sé yo cómo caerá en la salud del espectador”, añadió el entrenador del Levante.

Calero, además, también admitió que para él será “un partido especial” al enfrentarse al equipo que dirigió la temporada pasada y al que salvó de un descenso que parecía seguro cuando llegó en septiembre de 2023.