El presidente de LaLiga, Javier Tebas, celebró la desestimación de la demanda presentada por el Real Madrid y el Athletic Club contra 'LaLiga Impulso' y aseguró que "el mensaje" que envía es que ni su organismo ni los clubes se someten "a amenazas ni coacciones por muy grande que sea la persona", en alusión al presidente madridista Florentino Pérez.

"Para la Liga y para la mayoría de sus clubes supone la ratificación de que las cosas estaban bien hechas. Cuando he leído la sentencia y me la han comunicado, me he acordado del 10 de agosto del 2022, donde la Junta del Real Madrid, presidida por Florentino Pérez, sacó una nota diciendo que iba a poner una querella penal contra Javier de Jaime, de CVC, y Javier Tebas, presidente de la Liga, y fue portada de muchos periódicos", advirtió Tebas a los medios tras acudir a la presentación del proyecto 'Preparados'.

El mandatario apuntó que se ha demostrado que el acuerdo "era legal el ámbito civil y en el penal". "El mensaje es que no nos sometemos a las amenazas, a las coacciones de nadie, por muy grande que sea la persona, en este caso del presidente de Real Madrid, por muchas influencias que tenga. Nosotros haremos lo que creemos que es lo justo y lo necesario para la mayoría de los clubes, y nos defenderemos en los tribunales. Creo que es muy importante para el fútbol", apuntó.

REAL MADRID TELEVISIÓN

El presidente de LaLiga ha confirmado que LaLiga se personará en la denuncia contra Real Madrid, tras la denuncia presentada por el Sevilla.

"No es un tema de libertad de expresión, va contra el buen orden deportivo. Está bien la crítica, pero el recochineo cada semana, que lo haremos cuando queramos...el Madrid como club señor que ha sido no puede ser siempre ese argumento", señaló Tebas.

VALENCIA-VINICIUS

Anoche informábamos en El Partidazo de COPE que el Valencia había negado la entrada de una productora brasileña que quería hacer un documental sobre Vinicius.

Vinicius señala a los aficionados que le insultaron

Preguntado por este asunto, el presidente de LaLiga indicó antes de que confirmar su presencia en el documental que "es una decisión de un club y yo lo tengo que respetar. Ellos están más en el día a día del ambiente de Valencia y opinar desde la distancia por mi parte es muy osado".

MBAPPÉ Y DAVIES

Un día más, el presidente de LaLiga fue cuestionado sobre Kylian Mbappé y su posible llegada al Real Madrid, y Tebas fue claro: "Tengo la sensación de que está firmado por el Real Madrid".

Además, alabó la gran gestión deportiva del club por parte de Florentino Pérez, aunque le pone "un 0 como gestor de competiciones", y por ello, añadió que el equipo blanco puede realizar perfectamente, si lo desea, la operación de Alphonso Davies: "Dentro de la preocupación que tengo que tener, el Real Madrid tiene una situación económica óptima para incorporar jugadores".

Por último cabe destacar que lamentó el accidente del pasado domingo de la asistente Guadalupe Porras con una cámara de televisión durantel partido entre el Betis y el Athletic y además, no negó la posibilidad de que el Real Madrid pueda jugar en sábado la última jornada de LaLiga - junto a los equipos que estén involucrados en los mismos objetivos - por la posibilidad de un segundo concierto de Taylor Swift en el Bernabéu.