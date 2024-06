Sven Goran Eriksson revela el precioso detalle de Beckham para animarle durante el cáncer

"Para empezar, perdón por llegar tarde. Esta columna debía haberse publicado antes del torneo, pero tuve un pequeña revés, aunque ahora me siento mejor". De esta manera arrancaba Sven-Goran Erikkson su artículo en The Telegraph. El sueco, ex seleccionador inglés entre 2011 y 2006, es una de las firmas del periódico británico que comentará la Eurocopa. El plan era su primera columna apareciera antes del inicio del torneo, el 14 de junio. Sin embargo, un contratiempo causado por el cáncer que sufre desde hace meses retrasó la salida a la calle del texto.

Eriksson dedicó varias líneas para actualizar su estado de salud y agradecer todas las muestras de cariño que está recibiendo desde que hizo pública su enfermedad a principios del año. "Desde que salió la noticia de que tengo un cáncer terminal, he viajado por toda Suecia, Inglaterra, Italia y Portugal, y muchas veces se me han saltado las lágrimas ante la amabilidad de la gente. Generalmente descubres que todo el mundo habla muy bien de las personas cuanto están muertas. Tengo suerte de que hablen de mí mientras esté viva", escribió.

Un lema de vida

Cuando hizo pública la noticia de que padecía cáncer terminal declaró que en el mejor de los casos le quedaba un año de vida. Y ante la incertidumbre, prefiere vivir el día a día. "El calor y el amor me han dado energía y felicidad, y sin duda me han ayudado a mantener una actitud positiva con respecto a mi salud. Tengo una enfermedad y todo el mundo lo sabe, pero hasta ahora estoy bien. Todavía me mantengo en pie. Si le preguntas a los médicos cuánto tiempo me queda de vida, no te podrán responder. ¿Me preocupa? Creo que es mejor no saberlo".

David Beckham con la selección de Inglaterra en un partido amistoso.Cordon Press





Eriksson conoce la clave para manejar las subidas y bajadas de este duro camino: el positivismo. "Hay que intentar mantener una actitud positiva en situaciones como esta, así es como siempre he vivido mi vida. Me gusta conocer gente y vivir una vida normal tanto como sea posible. No quiero sentarme a sentir lástima por mí mismo. No, gracias. Con eso no se resuelve nada. En el día a día, todo va un poco por las nubes. Algunas mañanas me despierto sientiéndome totlamente perfecto. Bueno, casi. Y otras mañanas es un problema. Pero los días buenos siguen ahí y estoy bien".

El cariño del resto

Durante estos meses, el ex seleccionador inglés ha recibido el apoyo de numerosas personas, ya sea en forma de homenajes, a través de mensajes a su teléfono móvil o visitas. La última visita fue la de David Beckham, a quien dirigió en la selección de Inglaterra y con el que conserva una gran relación. "David me llamó por teléfono y me dijo que iba a venir. Esos muestra quién es Beckham. No tenía ninguna necesidad de venir aquí pero quería hacerlo. Llegó con seis botellas de vino, incluida una de 1948, que es el año en que nací. Así es David Beckham, tal como lo conocí, una persona extremadamente buena".

Todo el mundo ha querido estar con Eriksonn en estos duros momentos: "He recibido mensajes de muchos otros jugadores ingleses, como Wayne Rooney y Steven Gerrard. El mayor contacto que he tenido quizás es el de Roberto Mancini, fue mi capitán durante nueve años y todo el mundo sabe quién es. Mancini y Beckham eran muy buenos capitanes y personas fantásticas", relata en las líneas escritas en The Telegraph.