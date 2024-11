La surrealista reflexión de Manolo Lama sobre la idea del 'Bernabéu infinito': "Yo normalmente tengo delirios, pero..."

Uno de los puntos que llamó la atención del equipo de comentaristas de El Tertulión de Tiempo de Juego de este domingo estuvo en la Asamblea de Socios Compromisarios que celebró el Real Madrid, con su presidente Florentino Pérez a la cabeza.

Florentino puso en valor el Santiago Bernabéu, a pesar de los problemas que se ha encontrado con la normativa de Madrid para llevar a cabo conciertos de música o para poder explotar la zona de restauración que, por el momento, no ha podido poner en marcha.

"El Bernabéu es un símbolo universal. Su transformación provoca la admiración. Es un templo, un monumento del fútbol mundial y un sueño que ya es una realidad. Su transformación engrandece al Real Madrid, a la ciudad y a la marca España", dijo el presidente antes de recordar que, ante la problemática, "si se pueden hacer conciertos los haremos: No tienen ninguna repercusión económica haremos lo que quieran las autoridades municipales. No nos metamos en una pelea que no nos corresponde, somos un club de fútbol".

Cordon Press Miles de personas llenan las gradas del Bernabéu en un concierto de Manuel Carrasco.

Además, el presidente del club madridista respondió a un socio al que le recordó que lo que le perjudica de manera importante en el presupuesto no poder hacer conciertos en su interior "sino no ganar la Copa de Europa", de la que el Real Madrid es vigente campeón, lo que arrancó los aplausos de la mayoría de asistentes.

LA IDEA DEL 'BERNABÉU INFINITO'

Con respecto al uso del Santiago Bernabéu, el presidente Florentino Pérez lanzó otra propuesta que sacó las sonrisas del equipo de El Tertulión, que se avanzaron a imaginar cómo cambiaría el fútbol para los abonados del Real Madrid en el caso de que pudiera hacerse realidad.

El presidente del Real Madrid habló del 'Bernabéu infinito'. Pérez explicó en la Asamblea que una de las alternativas para dar salida a la demanda de socios que esperan tener asiento durante toda la temporada podría pasar por hacer "el Estadio Infinito, a la que yo estoy dándole vueltas. Hacerlo con Apple, por ejemplo, es muy fácil. Oye, como si fuera infinito", explicó el presidente.

EFE Florentino Pérez interviene en la Asamblea General del Real Madrid.

"Lo que pasa", aclaró, "es que unos lo ven en casa con unas gafas, y tengo que decir que se ven mejor que en el estadio. Yo las he visto, las de Apple. Entonces, hacerlo infinito y que tuviera en su casa un asiento, un abono. En eso es en lo que voy trabajando", reveló finalmente Florentino, porque (¿por qué no?) podría darle que "llegará el momento en que pueda haber 300.000 socios y no habrá manera" de acomodarlos a todos en el estadio madridista por cuestiones da aforo.

LA SORPRENDENTE REACCIÓN DE MANOLO LAMA

Con cierta ironía, tras escuchar en El Tertulión de Tiempo de Juego a Florentino Pérez hablar del 'Estadio Infinito', Juanma Castaño le dio la palabra a Manolo Lama, que por todos es sabido que no es precisamente el periodista más diestro con las nuevas tecnologías, que tiró de humor para responder a la propuesta del presidente del Real Madrid.

Cordon Press Imagen del Santiago Bernabéu durante su construcción.

"Yo normalmente tengo delirios", confesó Lama en tono bromista, que dijo que al escuchar esta idea pensó que "esto que ha dicho Florentino ¿será lo de 'Regreso al Futuro' o la película del 'chiquitín' que volvía para atrás en el tiempo? ¡Esto debe de ser un pelotazo brutal!", se sorprendió. Incluso ironizó sobre lo que sería su profesión como narrador de los partidos del Real Madrid en Tiempo de Juego: "Ya he mandado a gente que vaya a Apple a comprar gafas porque entonces, ¿para qué voy a narrar los partidos?"

Paco González, que tampoco ocultaba su sorpresa, reconocía que fue el primer sorprendido cuando escuchó a Florentino que levantaría un Parque Temático del Real Madrid, y hoy en día ese Parque existe en Oriente Medio.

Después, uno de los oyentes de la Cadena COPE, aportó luz sobre el tema a través de un Whatsapp, en el que explicó que es usuario "de las gafas de Meta", con las que se paga una suscripción con la NBA "y ves los partidos como si estuvieras en la primera fila lateral. Ellos solo tienen que poner una cámara 360 en primera fila y es brutal. Lo he comprobado y es cierto".

La NBA programa unos 40 partidos al año que se pueden ver con estas gafas de realidad inmersiva.