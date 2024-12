La surrealista historia de Thievy Bifouma: Se fue a Irán para jugar con Cristiano Ronaldo, pero se equivocó de equipo

El de Thievy Guivane Bifouma era un nombre que parecía olvidado para muchos de los aficionados al fútbol en España. El internacional congoleño dio el salto desde la cantera del Espanyol y militó en nuestro país en las filas de Las Palmas, Almería y Granada. Llegando a jugar 68 partidos en Primera y anotando 8 goles.

Ahora con 32 y tras haber pasado por Inglaterra, Francia, Turquía, Chipre… y por clubes como West Bromwich Albion, Reims, Bastia, Osmanlispor, Sivasspor, Ankaragücü, Yeni Malatyaspor, Shenzhen, Heilongjiang Ice City, Bursaspor, OFI y Kifisia ha acabado aterrizando en Irán como consecuencia de una rocambolesca historia que se ha vuelto viral.

Y es que Thievy, ahora en las filas del Esteghlal Khuzestan, quiso firmar por el conjunto iraní porque su sueño era jugar contra Cristiano Ronaldo y deseaba poder medirsé al portugués y a su Al Nassr en la Champions League asiática. El problema es que no va a poder hacerlo porque se equivocó de club y fichó por el que no tenía que hacerlo. El que juega la máxima competición de Asia es el Esteghlal FC.

"Tenía la oportunidad de jugar en Turquía, pero mi esposa no quería mudarse allí”, devela Thievy en una entrevista en el medio Tasnim Sport. "Quiero jugar contra Cristiano Ronaldo antes de retirarme. Me hablaron del interés de Esteghlal y, teniendo en cuenta que ahora juega en Asia, revisé el calendario y me di cuenta de que se enfrentaban a Al Nassr. Entonces, me dije: ése es el equipo en el que deseo jugar”, afirma.

Pero ahí llegó el problema: "No pensé que podía haber dos equipos llamados Esteghlal en Irán. Cuando llegué a Teherán, mi compatriota Gaël Kakuta me llamó para venir a verme al hotel. A la hora, me volvió a llamar para reírse de mí: 'Tú juegas en el Esteghlal pequeño, nosotros estamos en el grande. Tú defiendes, nosotros atacamos”, desveló entre risas el experico. Una historia surrealista para un Thievy que en nueve partidos en Irán suma tres goles y dos asistencias.