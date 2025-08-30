El surrealista debut del VAR en la Liga F: seis revisiones y 19 minutos de añadido

El sistema Football Video Support (FVS), el VAR bajo demanda, debutó este sábado en la Liga F en el partido que enfrentó al Levante y al Granada en Buñol, en el que se consultó esta nueva herramienta en seis ocasiones y hubo diecinueve minutos de añadido en total.

En el primer partido de la temporada, que se disputó a la misma hora que el Athletic-Costa Adeje Tenerife, el monitor fue consultado en seis ocasiones. Además de revisar los tres goles, dos del Granada y uno del Levante, que se mirarán siempre por protocolo, se revisaron otras tres acciones.

En el minuto 58, Ylenia Sánchez Miguel confirmó en el FVS su decisión de no adjudicar un gol del Levante por falta previa, en el minuto 68 se revisó un posible penalti de Eva Alonso que el VAR bajo demanda confirmó y en el 80 el monitor volvió a ser consultado por un posible penalti a favor del Levante que no fue concedido.

Al revisar en varias ocasiones el VAR bajo demanda, en la primera parte se añadieron seis minutos y en la segunda trece. El partido terminó con victoria del conjunto nazarí gracias al doblete de la chilena Sonya Keefe. María Gabaldón igualó el partido en el minuto 23, pero la chilena convirtió el penalti revisado por el FVS para sumar la primera victoria del curso.

Esta temporada la máxima categoría del fútbol femenino español contará con este VAR validado por la FIFA que es más sencillo y asequible para revisar los goles, penaltis, rojas y confusión de identidad. Cada entrenador tiene dos peticiones de revisión y para solicitar dicha revisión entrega a la cuarta árbitra una tarjeta para que la árbitra principal vaya al monitor.