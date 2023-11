Un Madrid sin gol, un mal Barcelona y más escándalos arbitrales, en el Tertulión de los domingos

El Tertulión de este domingo lo comenzamos por el partido que ha cerrado la jornada dominical y que ha sido el empate sin goles entre el Real Madrid y el Rayo Vallecano, que deja como líder en solitario al Girona.

El tema principal fue la falta de gol del equipo blanco, que hace que todos los tertulianos coincidan en que el Madrid necesita un delantero centro porque, ahora mismo, Vinicius y Rodrygo no están teniendo suerte cara al gol y Joselu no es suficiente. Hasta ahora, ha sido Bellingham el que ha salvado muchos de los puntos gracias a sus goles, pero esta vez no pudo marcar e incluso, estuvo a punto de tener que abandonar el campo en la primera parte por una lesión en el hombro izquierdo. Al final, el inglés pudo continuar y será sometido a pruebas médicas este lunes para saber si puede estar en el partido ante el Braga este miércoles.

La falta de gol del Real Madrid

Paco González achaca la falta de gol a la sequía de los dos delanteros brasileños, Vinicius y Rodrygo. El '7' del Real Madrid lleva 29 días sin marcar, solo dos dianas en los nueve partidos que ha disputado, a los que suma un pase de gol; muy lejos de los guarismos con los que confirmó su irrupción en la élite en las dos temporadas precedentes. A estas alturas de competición liguera, en la 2021-2022, llevaba cinco goles y tres asistencias; mientras que en la 2022-2023 sumaba seis tantos y tres asistencias.

MADRID (ESPAÑA), 05/11/2023.- El delantero brasileño del Real Madrid Vinicius Jr. (2i) ante Stole Dimitrievski (i), guardameta del Rayo, durante el encuentro correspondiente a la jornada 12 de LaLiga que Real Madrid y Rayo Vallecano disputan este domingo en el Santiago Bernabéu. EFE/Juan Carlos Hidalgo



De los 12 partidos que ha disputado el Real Madrid en LaLiga EA Sports, tres se los perdió ‘Vini’ por una lesión muscular y en otro solo disputó la última media hora. Unas molestias que quedan ya lejos, pero tras las que no se ha visto de forma regular en Vinícius de años anteriores, y el que necesita el conjunto blanco. El Madrid suma en la 12ª jornada un total de 23 goles, que son seis menos que el Girona, uno menos que el Barcelona y tres menos que el Atlético de Madrid.

Victoria agónica del Barcelona

El Barcelona se queda en esta jornada a solo dos puntos del Real Madrid y de manera sorprendente porque su partido ante la Real Sociedad fue uno de los peores. El equipo de Xavi fue dominado claramente por los realistas durante gran parte del partido, momento en el que apareció Ter Stegen como salvador. Solo al final del encuentro, cuando salieron Pedri, Raphinha y Lamine Yamal, los azulgranas lograron tener la posesión de la pelota y fueron capaces de llegar con peligro. Especialmente fue clara la ocasión de Gavi, que se plantó en un mano a mano ante Remiro, que logró despejar el disparo del canterano. Araujo apareció como el gran héroe del partido, cuando cabeceó un gran pase de Gundogan en el descuento para dar los tres puntos al Barcelona. El VAR revisó el tanto del uruguayo por posible fuera de juego pero finalmente se vio que el central apareció de manera reglamentaria dentro del área para cabecear completamente solo.

El centrocampista alemán Ilkay Gündogan del FC Barcelona controla el balón | EFE





El entrenador del FC Barcelona, Xavi Hernández, admitió que la Real Sociedad fue superior al FC Barcelona, y destacó que el conjunto txuri urdin "jugó mejor y mereció más" que la derrota. El técnico catalán resaltó en rueda de prensa que "es una victoria importantísima para el Barcelona, ya que está claro que el Clásico ha afectado más de lo esperado".



Xavi se mostró muy desencantado con el juego desplegado por su plantilla, y subrayó que el encuentro frente a la Real "es un ejemplo clarísimo de lo que no hay que hacer en un terreno de juego". Aunque no todo es de color negro, ya que "ganar sin merecerlo también es de equipo campeón", resaltó el míster blaugrana. Sobre el equipo que el Barça tuvo en frente, Xavi se deshizo en elogios, y valoró que "la Real Sociedad es un equipazo", además de que "pocos equipos van a sacar capaces de ganar en el Reale Arena".

