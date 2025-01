La sorpresa de Paco González por la celebración del gol de Ferran Torres: "¿Messi o Pelé?"

El Barcelona se clasificó para los cuartos de final de la Copa del Rey después de una goleada espectacular contra el Betis, al que ganó 5-1 con goles de Gavi, Koundé, Raphinha, Ferran y Lamine Yamal. Los azulgranas ofrecieron a la afición la Supercopa ganada contra el Real Madrid el pasado domingo, y por el que recibieron el pasillo por parte del conjunto bético.

Los de Hansi Flick salieron desde el primer minuto a por el partido y continuaron con la inercia ganadora y de gran juego que desplegaron en la goleada al Real Madrid. En el minuto 3 ya ganaba 1-0 gracias a un gol de Gavi a pase de Dani Olmo, que fue uno de los mejores del partido y que pudo marcar pero su disparo se marchó al palo. El Barcelona seguía presionando la salida de balón de los béticos y el segundo gol llegó tras un buen pase de Lamine a Koundé, que no falló ante Vieites. Antes del descanso el lateral marcó su segundo gol, pero el tanto fue anulado por un fuera de juego milimétrico.

EFE BARCELONA, 15/01/2025.- El defensa del Barcelona Ronald Araújo (c) levanta la Supercopa conseguida el pasado domingo ante el Real Madrid, antes del partido de los octavos de final de la Copa del Rey que FC Barcelona y Real Betis disputan este miércoles en el Estadio Olímpico Lluis Companys. EFE/Alejandro García

La segunda parte empezó igual que había acabado la primera, con un Lamine Yamal espectacular que inició la jugada del 3-0 con una carrera que inició en su propia área y que finalizó con un mal remate mordido, pero con la suerte de que el balón le cayó a Raphinha para que sentenciara el encuentro. Ferran Torres marcó el cuarto poco después de saltar al campo y sorprendió con la celebración, llevándose un dedo a la oreja y otro a la boca, mandando callar a los que supuestamente le critican.

EFE BARCELONA, 15/01/2025.- El delantero del Barcelona Ferrán Torres (i) celebra tras marcar el cuarto gol ante el Betis, durante el partido de los octavos de final de la Copa del Rey que FC Barcelona y Real Betis disputan este miércoles en el Estadio Olímpico Lluis Companys. EFE/Enric Fontcuberta

Lamine Yamal quería culminar su partidazo con un gol y, tras dos tantos anulado por el VAR por fuera de juego, lo acabó logrando después de recibir un buen pase al hueco de Fermín. Tras el gol, la joven estrella fue sustituida y fue despedido con una gran ovación por parte de la afición azulgrana.

EFE BARCELONA, 15/01/2025.- El delantero del Barcelona Lamine Yamal (i) celebra tras marcar el quinto gol ante el Betis, durante el partido de los octavos de final de la Copa del Rey que FC Barcelona y Real Betis disputan este miércoles en el Estadio Olímpico Lluis Companys. EFE/Alejandro García

Vitor Roque, jugador del Barcelona cedido al Betis, cerró el marcador desde el punto de penalti y los azulgranas se clasificaron para los cuartos de final dejando una gran imagen de cara a recuperar todo lo perdido durante dos meses en Liga, donde pasó del liderato y una gran ventaja sobre Real Madrid y Atlético, a ser terceros, a seis puntos del liderato de los rojiblancos.

paco gonzález y la celebración de ferran torres

Una de las imágenes del partido fue la que dejó Ferran Torres en su gol. El internacional español marcó el 4-0 y lo celebró llevándose un dedo a su oreja, señalando que escucha, y otro a la boda, mandando callar. Paco González, director de Tiempo de Juego, se preguntó por el sentido que tenía: "Se lleva una mano a la oreja y otra a los labios como mandando callar. Muy bien, enhorabuena, son buenos goles y le vienen muy bien al Barça, pero mandar callar cuando marcas el cuarto.... yo entiendo que te liberas de la presión si marcas el 1-0 contra el Madrid. Vamos, es que yo entiendo hasta que te bajen los pantalones, que seas Laporta y hagas cortes de manga, si crees que te han criticado mucho, el cuarto gol de una goleada, ¿quién te has creído, Messi o Pelé?. Al no estar jugando no se está hablando de él. Será redes o algo de eso y se meterán con él".

Helena Condis contó que preguntó a Ferran Torres por las críticas recibidas: "No lo sé, es que justo hace una semana se lo pregunté precisamente por las críticas y dijo que no leía, no escuchaba, no veía nada"