Sorpresa desde el entorno de Pedro Rocha por el comunicado enviado desde el CSD durante la madrugada

El Consejo Superior de Deportes publicó durante la pasada madrugada un comunicado donde aseguraba que el Gobierno actuará con rigor y seriedad para devolver la estabilidad a la Federación Española de Fútbol (RFEF) y reconstruir la buena imagen y reputación que merece el fútbol español.

En una nota, el CSD explicó que por indicación del TAD requerirá más información a la RFEF sobre otras cuestiones, que ayudarán a determinar si existen o no indicios racionales de la comisión o no de otras posibles infracciones.

El TAD aprecia siete posibles infracciones muy graves de Rocha y la gestora de la RFEF El motivo es por haberse excedido, presuntamente, en sus funciones durante la etapa de transición post-Rubiales. El CSD podría suspender a Rocha este próximo miércoles. Redacción Deportes 15 abr 2024 - 16:49

?? ÚLTIMA HORA I Los servicios jurídicos de Pedro Rocha amenazan con una posible denuncia al TAD y al CSD por presunta prevaricación si se firman resoluciones no conformes a la Ley



? Aseguran:

1? Que la adjudicación del VAR no pasó por la Gestora

2? Que la renovación de Luis de… pic.twitter.com/v7rGko1vqG — El Partidazo de COPE (@partidazocope) April 16, 2024

En respuesta al CSD, y tal y como ha podido saber Deportes COPE, desde el entorno de Pedro Rocha se muestran sorprendidos por el envío del citado comunicado e insisten que se va a demostrar punto por punto que no tiene ningún sentido, y hacen referencia a los siguientes ejemplos.

Por una parte, la adjudicación del VAR y del fuera de juego ya que apuntan que no ha pasado por la Junta Gestora. Por otro lado, la renovación de Luis de la Fuente como seleccionador nacional. Indican que la misma no ha consistido en la firma de un nuevo contrato, sino en la aplicación de la cláusula ya incluida en el contrato firmado previamente para que la Selección no se quedase sin entrenador en medio de una competición ya que se le acaba justo durante la disputada de la Eurocopa.

También se habla de la retirada de la demanda interpuesta por la RFEF contra LaLiga por el acuerdo con CVC. En relación a este asunto, apuntan que desde la Asesoría Jurídica de la RFEF se confirmó a la Gestora que era un procedimiento iniciado por cuestiones personales del expresidente de la RFEFcon el presidente de LaLiga, y por ello entendieron que no tenía mucho sentido.

El cuarto ejemplo se ciñe a la personación de la RFEF como acusación particular en la causa judicial del Juzgado de Majadahonda, es decir, se preguntan si el juzgado investiga si alguien ha usado la Federación para enriquecerse y la propia federación no tiene derecho a personarse.

Además, añaden que el Consejo Superior de Deportes ha acompañado a la Gestora de la RFEF y a su presidente en todo el proceso electoral. De hecho, ha habido un contacto permanente y la realidad es que la Gestora ha ido desarrollando la hoja de ruta electoral marcada en muchos momentos por el propio CSD, y ellos han sido conocedores de cada paso que se ha dado desde la marcha de Luis Rubiales y hasta ahora se ha estado trabajando mano a mano con el Gobierno, y no entienden por tanto este cambio de actitud.

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

Por ello, desde los servicios jurídicos de Pedro Rocha están estudiando cada paso que dan el CSD y el TAD, porque dada la gravedad de lo que está sucediendo, la realidad es que está sobre la mesa una posible denuncia por prevaricación contra aquellos que firmen resoluciones que ellos entiendan que no respetan la legalidad ni los derechos de Pedro Rocha.