La sorprendente reacción de Pedro Martín a la posible eliminación del VAR en la Premier: "No es lógico"

La Premier League ha sido noticia en la tarde de este miércoles por la noticia adelantada por David Ornstein en la que señalaba que en la próxima reunión anual de los clubes del 6 de junio se debatirá la posibilidad de eliminar el VAR la próxima temporada.

?? EXCLUSIVE: Premier League clubs to vote on proposal to scrap VAR from next season. Resolution formally submitted by Wolves to abolish system + will be on agenda at June 6 AGM. Any rule change needs 2/3s majority (14 of 20 members) to pass @TheAthleticFChttps://t.co/QXK5ZgP0Ht